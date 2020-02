PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BAYERN/ Quote, i volti noti a Stamford Bridge

Abbiamo già accennato, presentando le probabili formazioni di Chelsea Bayern, che nel cuore della mediana dei Blues di Frank Lampard (uno che di centrocampisti ne sa qualcosa…) dovrebbero trovare spazio il croato Mateo Kovacic e l’italo-brasiliano Jorginho. La scelta di Lampard sarebbe magari in parte anche “obbligata” dai problemi fisici di Kanté, resta comunque il fatto che scegliendo il tandem Kovacic-Jorginho il Chelsea punterebbe tutto sulla qualità nel cuore del gioco, anche a costo di soffrire dal punto di vista fisico, dal momento che la potenza non è di certo la qualità di spicco per questi due giocatori che in Italia conosciamo molto bene, essendo entrambi ex della nostra Serie A e naturalmente Jorginho anche una colonna della Nazionale in vista degli Europei 2020. In effetti si potrebbe fare un paragone tra Frank Lampard e Roberto Mancini, perché anche il c.t. dell’Italia ha scelto la qualità a centrocampo e dovrebbe affidarsi al doppio regista, con Marco Verratti e appunto Jorginho. Molti però sono scettici su una formula del genere quando c’è da affrontare una squadra molto forte: qui parliamo di club e non di Nazionali, ma in un certo senso questa sera da Stamford Bridge potrebbe arrivare un responso che interesserebbe anche Mancini. Jorginho con al fianco un altro uomo più di qualità come Kovacic che cosa saprà fare al cospetto di una big come il Bayern Monaco? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO E ORARIO

Chelsea Bayern si gioca alle ore 21.00 di stasera, quando le due formazioni scenderanno in campo a Stamford Bridge per la partita d’andata degli ottavi di Champions League. Torna subito alla mente la finale del 2012, ma anche oggi la sfida tra le formazioni di Chelsea e Bayern si annuncia intrigante; i bavaresi hanno dominato la fase a gironi con sei vittorie in altrettante partite giocate nel proprio gruppo, ma i Blues hanno comunque superato un girone ostico con Ajax e Valencia. Nei rispettivi campionati, il Bayern è al comando della Bundesliga anche se magari aticando un po’ più del solito, mentre il Chelsea è quarto in Premier League e con la preziosa vittoria nel derby di Londra contro il Tottenham ha consolidato questa posizione che è fondamentale in ottica Champions League per la prossima stagione. Tutto questo premesso, adesso possiamo analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori per la partita di Stamford Bridge, leggendo insieme le probabili formazioni di Chelsea Bayern a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo anche uno sguardo al pronostico su Chelsea Bayern basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Il segno 2 è quotato a 1,80, dunque il Bayern è favorito anche se si giocherà a Londra. Quote molto simili fra loro sono invece quelle per il pareggio e per la vittoria del Chelsea, infatti il segno X è proposto a 3,90 mentre il segno 1 arriva a 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BAYERN

LE SCELTE DI LAMPARD

Nelle probabili formazioni di Chelsea Bayern, ecco che l’allenatore di casa Frank Lampard deve fare i conti con qualche problema: mancano infatti Kanté e Pulisic, mentre dovrebbero farcela Abraham e Loftus-Cheek. Da valutare la formazione: sarà comunque un 3-4-2-1 nel quale in porta andrà Arrizabalaga, protetto da una linea difensiva nella quale Zouma si candida a giocare insieme a Rudiger e Azpilicueta ma con Christensen possibile nome alternativo. Sulle fasce ecco che Pedro giocherà in posizione più arretrata rispetto al solito, sulla linea del connazionale Marcos Alonso a meno che non venga avanzato Rudiger, che può fare l’esterno di spinta; in mezzo al campo Kovacic farà compagnia a Jorginho e ci sarà dunque tanta qualità ma forse poca fisicità nel centrocampo dei Blues. Davanti, Abraham sembra destinato a tornare titolare prendendo il posto di Giroud, che ha giocato e segnato contro il Tottenham; alle spalle come sempre Lampard prevede due trequartisti, Loftus-Cheek proverà fino all’ultimo a prendersi una maglia da titolare ma deve vincere la concorrenza di Mount e Barkley che partono favoriti, vedremo allora quello che succederà.

LE MOSSE DI FLICK

Anche Hans-Dieter Flick fa i conti con gli infortunati nelle probabili formazioni di Chelsea Bayern: out Sule e Pchelseaerisic, il modulo potrebbe tornare a essere un 4-2-3-1 con Pavard terzino destro, Alaba a sinistra e Lucas Hernandez che farebbe il centrale difensivo insieme a Jerome Boateng. A questo punto alla coppia mediana di centrocampo sarebbero destinati Thiago Alcantara e Kimmich, anche se eventualmente si potrebbe pensare a Tolisso; il francese può tornare utile anche sulla trequarti dove però il favorito rimane Muller, che sta vivendo un eccellente periodo e dovrebbe di conseguenza essere titolare. A supportare il nazionale tedesco ecco le due frecce Gnabry, che sta vivendo la stagione della consacrazione, e Coutinho, che invece è più in ombra ma può sempre illuminare con la sua classe. Davanti a tutti chiaramente ci sarà Robert Lewandowski, che è arrivato agli ottavi di Champions League come capocannoniere del torneo e punta a segnare ancora di più per portare in alto il Bayern Monaco.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; Pedro, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Barkley, Mount; Abraham. All. Lampard.

A disposizione: Caballero, Christensen, R. James, Emerson P., Loftus-Cheek, Willian, Giroud.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kanté, Pulisic.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, L. Hernandez, Alaba; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, T. Muller, Coutinho; Lewandowski. All. Flick.

A disposizione: Ulreich, Mai, Odriozola, Tolisso, A. Davies, Coman, Zirkzee.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Javi Martinez, Sule, Perisic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA