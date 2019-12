Probabili formazioni Inter Barcellona/ Quote: D’Ambrosio favorito, Messi non ci sarà

Inter Barcellona si gioca stasera alle ore 21.00 ed è già grande la curiosità circa le probabili formazioni di questa fondamentale – almeno per i nerazzurri – partita per la sesta e ultima giornata del girone F di Champions League. Le mosse di Antonio Conte sono a dire il vero sostanzialmente obbligate quasi dappertutto, mentre per Ernesto Valverde ci sarà il lusso del turnover, visto che il Barcellona è già certo del primato nel girone – ma i nomi in campo saranno comunque di lusso, soprattutto a centrocampo e in attacco. Inter Barcellona dunque sarà come sempre una grande partita, con il chiaro obiettivo della vittoria per i nerazzurri. Andiamo allora a scoprire le probabili formazioni di Inter Barcellona analizzando tutte le ultime notizie sulla partita di Champions League.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote Snai su Inter Barcellona. Fattore campo e diversità di motivazioni potrebbero essere determinanti: il segno 1 pagherebbe appena 1,65 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno X è pari a 4,25 e il segno 2 varrebbe infine 4,75 volte la posta in palio per chi avrà puntato sulla vittoria esterna del Barcellona.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Barcellona sono praticamente obbligate le scelte di Antonio Conte. Solamente a centrocampo avrebbero potuto esserci dei dubbi, però spazzati via dagli infortuni almeno in mezzo, lasciando dei dilemmi solo in fascia. In assenza di Barella, Sensi e Gagliardini vedremo dunque Borja Valero, Brozovic e Vecino nel cuore della mediana interista, con Biraghi favorito su Lazaro a sinistra e D’Ambrosio più di Candreva a destra, anche a causa del mal di schiena del “soldato” Antonio. Per il resto tutto dovrebbe essere chiaro, perché le gerarchie sono ben definite, soprattutto in una notte come questa. In difesa dunque Godin, De Vrij e Skriniar giocheranno davanti ad Handanovic in porta, mentre davanti Conte non può fare a meno della coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, anche qui a dire il vero d’altronde le alternative scarseggiano ma se non altro i due titolari stanno avendo un rendimento eccezionale nelle ultime settimane.

I DUBBI DI VALVERDE

Ernesto Valverde invece farà molto turnover visto il doppio obiettivo archiviato in anticipo e pensando agli impegni di campionato, compreso il recupero del Clasico settimana prossima. Per questo motivo sono rimasti a casa Messi ma anche Piqué e Sergi Roberto, oltre naturalmente agli infortunati. Di conseguenza, davanti a Ter Stegen potrebbe esserci spazio per Lenglet e Umtiti nella coppia centrale, con Wague che farà il terzino destro e dall’altra parte la conferma di Junior Firpo. In mediana potremmo vedere De Jong, il veterano Busquets e Vidal, che sarà al centro dell’attenzione per più di un motivo (leggi voci sul suo futuro all’Inter). Reparto comunque eccellente, così come l’attacco, dove Suarez – che all’andata fece doppietta – e Griezmann dovrebbero essere titolari. A completare il tridente, ecco il giovane Carles Pérez, per il quale la ribalta di San Siro sarà davvero prestigiosa.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, Lukaku. All. Conte.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Wague, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Vidal; Carles Pérez, Suarez, Griezmann. All. Valverde.



