Probabili formazioni Lazio Rennes/ Diretta tv: Correa out per infortunio, c’è Caicedo

Solo domani tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21.00 avrà inizio la sfida tra Lazio e Rennes, match per la seconda giornata del gruppo E dell’Europa league: andiamo subito ad esaminare le probabili formazioni del match. Dopo infatti il duro esordio contro il Cluj, Inzaghi non può mettere di nuovo il piede in fallo, a partire dalle probabili formazioni di Lazio Rennes che studierà in questa calda vigilia. Ecco quindi che per l’11 dei biancocelesti, il tecnico dovrebbe dare spazio ai giocatori ora piò in forma, molti dei quali domani saranno in campo pur dopo la buona vittoria maturata contro il Genoa nell’ultimo turno del campionato di Serie A. Saranno poi titolari confermati anche per il tecnico del Rennes Julien Stephan, che punta sulla Europa league per riscattare un avvio di stagione avaro di successi. Andiamo quindi ad analizzare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Rennes.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo subito che Lazio Rennes si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre, ed anche con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport 1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO RENNES

LE MOSSE DI INZAGHI

Anche per la prima sfida casalinga di questa edizione dell’Europa league, Inzaghi per disegnare le probabili formazioni di Lazio Rennes non rinuncerà ovviamente al solito 3-5-2, che vedrà tra i pali il titolare Strakosha. In difesa poi vi sarà spazio dal primo minuto per il trittico Bastos-Acerbi-Radu, con quest’ultimo andato pure in gol contro il Genoa solo pochi giorni fa: naturalmente sono però disponibili soluzioni differenti. Sono poi tanti pure i ballottaggi possibili per la mediana a 5, dove come prima ipotesi domani dovremmo vedere come titolari Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto, mentre dovrebbe toccare a Lulic e Lazzari il ruolo sull’esterno. In attacco poi vi dovrebbe essere spazio per Immobile e Caicedo, visto che Correa non è al top della condizione.

LE SCELTE DI STEPHAN

Dovrebbe essere invece il 4-4-2 il modulo di riferimento per i francesi per le probabili formazioni di Lazio Rennes, benché in questo primo scampolo della stagione non sono state poche le variazioni messe in campo. Oltre al modulo però le maglie da titolari dovrebbero essere più o meno le solite. Ci sarà quindi Mendy fedele tra i pali, con di fronte a sè il quartetto composto da Traorè, Gnagnon, Da Silva e Morel. Saranno poi Grenier e Martin a occupare la parte centrale dello schieramento della mediana, con Tait e Bourigeuad usati come esterni: attenzione però anche a Camavinga e Siliki che cercano spazio dalla panchina, oltre che Del Castillo. Per le due punte, la prima scelta di Stephan dovrebbero essere Niang (in gol col Celtic) e Raphinha, ma anche qui sono possibili soluzioni differenti.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, Lulic; 20 Caicedo, 17 Immobile All. Inzaghi

RENNES (4-4-2): 16 Mendy; 27 Traore, 21 Gnagnon, 3 Da Silva, 15 Morel; 14 Bourigeuad, 8 Grenier, 28 Martin, 20 Tait; 7 Raphinha, 11 Niang All. Stephan



