Probabili formazioni Lazio Rennes/ Quote, Immobile dal primo minuto con Caicedo

Questa sera all’Olimpico alle ore 21.00 si accenderà la sfida di Europa league, valida per il girone E tra Lazio e Rennes ed è arrivato il momento di considerare anche le mosse per le probabili formazioni. Inzaghi ha infatti necessità di rimediare al KO registrato nel primo turno e certo non può commettere errori nel fissare le probabili formazioni di Lazio Rennes: l’ottimo risultato ottenuto in campionato con il Genoa ha certo dato ottimismo alla squadra ma ora bisogna fare qualcosa di più. Pure Stephan punta molto sulla sfida di questa sera: il Rennes non trova la vittoria ormai da diverse settimane e certo in rossoneri potrebbero anche esaltarsi in una trasferta così complicata, almeno sulla carta. Andiamo dunque a controllare quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Rennes.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenuto conto anche del pronostico di questa sfida per l’Europa league, che sorride alla squadra biancoceleste, non ci stupiscono certo le quotazioni date dal portale di scommesse snai per Lazio Rennes. Nell’1×2 infatti la vittoria di Inzaghi è stata data a 1,55, contro il più elevato 5,75 assegnato al successi dei francesi: il pareggio vale invece la valutazione di 4,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO RENNES

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio e Rennes Inzaghi dovrebbe puntare tutto sugli uomini più in forma a disposizione nello spogliatoio, non rinunciando ovviamente al classico 3-5-2 come modulo di partenza. Ecco che però non sono pochi i ballottaggi che si aprono alla vigilia del fischio d’inizio, specie in difesa, dove, di fronte al solito Strakosha dovremmo vedere titolari Vavro, Acerbi e Bastos, ma occhio a Radu e Patric che pure scalpitano dalla panchina. Per la mediana dei biancocelesti si fanno poi avanti Milinkovic Saivc, Lucas Leiva e Berisha: ai lati dovremmo vedere Lazzari data l’assenza di Marusic, accompagnato magari da Lulic, pur col volto nuovo Jony che ha ben voglia di farsi vedere in campo. In attacco non mancheranno invece Immobile in coppia con Caicedo, visto che Correa è fermo in infermeria.

LE SCELTE DI STEPHAN

Non ci attendiamo poi grandi sorprese pure nel 4-4-2 di Stephan per le probabili formazioni Lazio e Rennes, benchè certo il tecnico dei francesi in questa prima parte della stagione abbia sperimentato soluzioni tattiche ben diverse. Ecco dunque che per la partita di questa sera dovremmo vedere dal primo minuto Mendy fedele tra i pali, con di fronte a sè il duo Gnagnon-Da Silva al centro: toccherà quindi a Traorè e Morel completare il reparto arretrato in difesa. In mediana ecco dunque che vedremo di nuovo titolari Grenier e Martin, mentre sono Tait e Bourigeaud le prime ipotesi di Stephan per sorvegliare le corsie esterne. Per l’attacco infine il doppio riferimento del tecnico rossonero sono Raphinha e Niang, benchè certo dalla panchina siano possibili altre soluzioni.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 93 Vavro, 33 Acerbi, 15 Bastos; 19 Lulic, 21 Milinkovic Savic, 6 Leiva, 7 Berisha, 29 Lazzari; 17 Immobile, 20 Caicedo All. Inzaghi

RENNES (4-4-2): 16 Mendy; 27 Traorè, 21 Gnagnon, 3 Da Silva, 15 Morel; 14 Bouringaud, 8 Grenier, 28 Martin, 20 Tait; 7 Raphinha, 11 Niang All. Stephan



