Probabili formazioni Lione Bayern/ Diretta tv: conferme per Flick (Champions League)

Le probabili formazioni di Lione Bayern ci introducono alla seconda semifinale di Champions League 2019-2020: presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona – a porte chiuse – alle ore 21:00 di mercoledì 19 agosto si affrontano quella che è diventata la grande favorita per la vittoria del titolo e l’assoluta sorpresa del torneo. Il Lione, dopo aver fatto fuori la Juventus, è stato capace anche di piegare la resistenza del Manchester City: evidentemente i mesi di lockdown hanno fatto bene alla squadra di Rudi Garcia, che non giocava da cinque mesi ma è stata in grado di presentarsi in grande forma alla ripartenza e adesso spera di fare un altro capolavoro. Il Bayern però ha dimostrato di essere una superpotenza: clamorosa la prova di forza messa in campo contro il Barcellona cui ha rifilato otto gol quasi scherzando, adesso potrebbe esserci la pressione di dover confermarsi secondo le aspettative e allora vedremo come andranno le cose in campo, non prima di aver analizzato in maniera dettagliata le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni di Lione Bayern.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lione Bayern sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete fare riferimento a Sky Sport Uno e Sky Sport Football, che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. In assenza di un televisore, gli abbonati avranno comunque la possibilità di seguire questa partita grazie al servizio di diretta streaming video che viene fornito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BAYERN

I DUBBI DI GARCIA

Nelle probabili formazioni di Lione Bayern la certezza per Rudi Garcia è data dalla difesa a tre: a protezione del portiere Anthony Lopes giocheranno infatti Denayer, Marçal e Marcelo che sostanzialmente non hanno rivali. Avanzano dunque sulle corsie laterali quelli che sono i due terzini: da una parte Dubois, che parte favorito rispetto a Tete, e dall’altra Cornet che rappresenta chiaramente una soluzione più offensiva rispetto al versante opposto. Al centro del campo Thiago Mendes potrebbe essere nuovamente il titolare come metronomo e punto di riferimento; eventualmente scalerà in panchina Caqueret, conferma per il giovane Aouar che è cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione e viaggia verso una maglia anche Bruno Guimarares, in vantaggio su Reine-Adelaide. Per quanto riguarda l’attacco, ecco il dubbio principale per Rudi Garcia: Moussa Dembélé, reduce dalla doppietta al Manchester City, si gioca la maglia con Toko Ekambi per agire al fianco di Depay, naturalmente confermatissimo e grande rientro grazie al lockdown.

LE SCELTE DI FLICK

Hans-Dieter Flick affronta Lione Bayern con gli stessi undici che venerdì scorso hanno schiantato il Barcellona: non dovrebbe esserci dubbio alcuno sul 4-2-3-1 dei bavaresi, con Kimmich che sarà mandato a giocare come terzino destro e Alphonso Davies che agirà invece sulla corsia opposta. In mezzo ecco la coppia formata da Jerome Boateng e Alaba; a centrocampo comanda Thiago Alcantara ma la mediana è appunto a due, al fianco dello spagnolo ci sarà un Goretzka che è cresciutissimo nella sua esperienza con il Bayern, e si è trasformato da uomo d’ordine in grande incursore capace di vedere la porta avversaria anche con costanza. Davanti la linea dei trequartisti, che ha enorme qualità: Perisic, rinato in Baviera, partirà largo a sinistra mentre dall’altra parte ci sarà Gnabry, al centro invece Thomas Muller che grazie all’avvento di Flick in panchina è tornato uomo determinante per le sorti della squadra. La prima punta sarà chiaramente Robert Lewandowski: stagione stratosferica per l’attaccante polacco, ormai capocannoniere certo di questa edizione della Champions League.

IL TABELLINO

LIONE (3-5-2): Anthony Lopes; Denayer, Marçal, Marcelo; Dubois, Aouar, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Cornet; M. Dembélé, Depay

A disposizione: Tatarusanu, Rafael da Silva, Tete, J. Andersen, Diomandé, Bard, Caqueret, Lucas, Reine-Adelaide, B. Traoré, Cherki, Toko Ekambi

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: –

Indisponibili: –

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Alaba, A. Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, T. Muller, Perisic; Lewandowski

A disposizione: Ulreich, Odriozola, Hoffmann, J. Martinez, Sule, L. Hernandez, Cuisance, Musiala, Tolisso, Coman, Coutinho, Zirkzee

Allenatore: Hans-Dieter Flick

Squalificati: –

Indisponibili: Pavard



© RIPRODUZIONE RISERVATA