Probabili formazioni Lione Bayern/ Quote, Moussa Dembélé titolare? (Champions League)

Le probabili formazioni di Lione Bayern ci conducono all’interno della semifinale di Champions League 2019-2020: le due squadre scendono in campo alle ore 21:00 di mercoledì 19 agosto presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona. La capitale del Portogallo ospita la Final Eight che, come sappiamo e abbiamo già visto, è disputata a porte chiuse e con partite secche; situazione sfruttata meravigliosamente da un Lione che era tra le outsider del torneo ma ha battuto a sorpresa il Manchester City, dopo aver resistito (a Torino) al tentativo di rimonta della Juventus. Ora l’Olympique sogna, e attenzione a Rudi Garcia che con il Marsiglia era già arrivato a giocarsi la finale di Europa League e ha riscattato la sua carriera dopo qualche passaggio a vuoto; vero è anche che il Bayern visto nel ritorno degli ottavi contro il Chelsea, e soprattutto nei quarti, è di un altro livello.

Sono 12 i gol segnati in queste due partite, otto dei quali timbrati contro il Barcellona: Hans-Dieter Flick potrebbe vincere la Champions League da subentrato, i francesi dovranno eventualmente scommettere sulla difesa tedesca che non è parsa del tutto ermetica. Ora però concentriamoci su quelle che potranno essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme e in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lione Bayern.

QUOTE E PRONOSTICO

Lione Bayern è una partita che, come accennato, ha una chiara favorita nel pronostico: la squadra tedesca, che secondo le quote fornite dalla Snai vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,23 volte quanto avrete messo sul piatto per la sua vittoria (segno 2). Il successo del Lione è regolato dal segno 1 e porta in dote una vincita corrispondente a ben 11,00 volte l’ammontare della giocata, infine con l’eventualità del pareggio – identificata dal segno X – andreste a intascare 6,75 volte quanto puntato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BAYERN

GLI 11 DI GARCIA

Rudi Garcia imposta la sua squadra con il 3-5-2, dunque anche per Lione Bayern le scelte dell’ex allenatore della Roma ricalcheranno questo modulo. Rispetto all’impresa contro il Manchester City potrebbero cambiare soltanto due elementi nella formazione iniziale: si tratta di Caqueret e Toko Ekambi, insidiati da Thiago Mendes al centro del campo e da Moussa Dembélé, eroe dei quarti di finale, come centravanti che dovrà dividere il palcoscenico offensivo con la stella Depay. Se modifiche ci saranno, dovrebbero riguardare queste posizioni; per il resto Garcia si affida ai soliti noti, dunque al portiere Anthony Lopes che sarà protetto da una linea difensiva di grande fisicità formata da Denayer, Marçal e Marcelo che diventerà sostanzialmente a quattro in fase di non possesso, perché ad abbassarsi sarà il solo Dubois (a destra) mentre Cornet avrà il compito di restare alto per ripartire. A fare legna in mediana ci saranno anche il talentuoso Aouar e Bruno Guimaraes che garantiscono proprietà di palleggio, come già visto nelle uscite precedenti.

LE SCELTE DI FLICK

Squadra che vince non si cambia vale anche per Flick, e infatti per Lione Bayern il tecnico dei campioni di Germania dovrebbe affidarsi agli undici che hanno strapazzato il Barcellona. Qui, volendo ipotizzare un turnover, potremmo puntare su Coman o Coutinho: il brasiliano, che ha segnato una doppietta contro la sua ex squadra, vuole sfilare la maglia a Perisic come esterno sinistro ma anche l’ex Juventus è in ballottaggio con il croato, che dà comunque la sensazione di essere favorito. Avremo per il resto il solito schieramento secondo il 4-2-3-1, con Kimmich e Alphonso Davies a presidiare le corsie laterali in difesa e Jerome Boateng che comanda la linea davanti a Neuer, completata dall’austriaco Alaba; a centrocampo Goretzka resta in vantaggio sul grande ex Tolisso, non è in discussione la regia di Thiago Alcantara che sembrava in difficoltà con il nuovo allenatore e invece ha trovato tanto spazio, esattamente come Thomas Muller che dall’avvento di Flick ha cambiato passo tornando il giocatore determinante di qualche anno fa. A completare il Bayern che affronterà la semifinale ecco Gnabry, come laterale destro sulla trequarti, e naturalmente Robert Lewandowski che ha segnato 54 gol nella sua straripante stagione.

IL TABELLINO

LIONE (3-5-2): Anthony Lopes; Denayer, Marçal, Marcelo; Dubois, Aouar, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Cornet; M. Dembélé, Depay

A disposizione: Tatarusanu, Rafael da Silva, Tete, J. Andersen, Diomandé, Bard, Caqueret, Lucas, Reine-Adelaide, B. Traoré, Cherki, Toko Ekambi

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: –

Indisponibili: –

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Alaba, A. Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, T. Muller, Perisic; Lewandowski

A disposizione: Ulreich, Odriozola, Hoffmann, J. Martinez, Sule, L. Hernandez, Cuisance, Musiala, Tolisso, Coman, Coutinho, Zirkzee

Allenatore: Hans-Dieter Flick

Squalificati: –

Indisponibili: Pavard



© RIPRODUZIONE RISERVATA