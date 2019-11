Probabili formazioni Lokomotiv Mosca Juventus/ Diretta tv: Higuain titolare?

Lokomotiv Mosca Juventus si giocherà domani alle ore 18.55. La squadra di Maurizio Sarri va a caccia di un risultato pesante per ipotecare con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Di conseguenza, ecco che ci sembra interessante andare a leggere le notizie sulle probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus ricordando che all’andata non fu una partita così facile per la Vecchia Signora, a lungo in svantaggio e poi vittoriosa grazie alla doppietta di Dybala. La Juventus nel frattempo è in testa anche in campionato, sabato è arrivata la vittoria nel derby e naturalmente fare bene in Champions League può tornare molto utile anche in campionato per gestire al meglio le forze. Tutto questo considerato, eccoci davvero al momento di esaminare le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che Lokomotiv Mosca Juventus sarà un’esclusiva di Sky in diretta tv: l’appuntamento sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno, il numero 201 della piattaforma satellitare, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sempre per gli abbonati.

LE SCELTE DI SEMIN

Nelle probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus ecco che per i padroni di casa russi l’allenatore Yuri Semin dovrebbe adottare un prudente 4-5-1, modulo che indica un atteggiamento che dovrebbe essere abbastanza difensivo per la Lokomotiv. In porta l’oriundo Guilherme; davanti a lui la retroguardia a quattro dovrebbe essere formata dal terzino destro Ignatyev, dalla coppia centrale con l’ex Höwedes e Corluka ed infine da Rybus come terzino sinistro; ecco poi il folto centrocampo a cinque nel quale da destra a sinistra dovremmo vedere in azione dal primo minuto Zhemaletdinov, Krychovyak, Murilo, Barinov e l’ex interista Joao Mario, che darà un tocco da derby d’Italia anche a Mosca; infine dovrebbe essere affidato a Smolov il ruolo di prima punta, terminale di tutta la manovra offensiva della Lokomotiv Mosca.

LE MOSSE DI SARRI

Maurizio Sarri dovrebbe invece orientarsi verso il modulo 4-3-1-2 per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Juventus, con Ramsey candidato ad agire da trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Cristiano Ronaldo e Higuain, con Dybala che di conseguenza questa volta potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo ci dovrebbe essere il terzetto che Sarri in questo momento preferisce per la mediana bianconera, dunque con Khedira, Pjanic e Matuidi in campo da titolari dal primo minuto. Ci resta da analizzare la difesa, dove non ci dovrebbero essere dubbi su De Ligt e Bonucci davanti a Szczesny, qualche incognita in più potrebbe esserci per i terzini, con Cuadrado favorito a destra e Alex Sandro a sinistra.

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Höwedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Krychovyak, Murilo, Barinov, Joao Mario; Smolov. All. Semin.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; C. Ronaldo, Higuain. All. Sarri.



