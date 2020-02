Probabili formazioni Ludogorets Inter/ Diretta tv: Padelli tra i pali anche in Europa

Solo domani sera alle ore 18,55 tra le mura della Ludogorets Arena di Razgrad si accenderà la sfida tra Ludogorets e Inter, valida per il turno di andata dei sedicesimi di finale di Europa league: vediamone le probabili formazioni, studiate alla vigilia da Vrba come da Conte. Siamo poi particolarmente curiosi di sconoscere le mosse del tecnico nerazzurro per le probabili formazioni di Ludogorets Inter: dopo alcuni impegni di importanza capitale tra i confini nazionali, non è infatti impensabile che l’allenatore pugliese voglia modificare un poco le cose, per concedere ad alcuni dei suoi titolari fissi un po’ di riposo. Non così il pensiero del tecnico del club bulgaro, che contro una una squadra del calibro di quella milanese certo non può commettere errori e davanti al pubblico di casa opterà solo per gli elementi piò validi in rosa. Andiamo dunque a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Ludogorets Inter.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che le sfide di questa edizione dell’Europa league sono un’esclusiva Sky: la partita Ludogorets Inter di domani sera alle ore 18,55 sarà visibile in diretta tv solo ai canale Sky sport Uno, al numero 201 e Sky sport 253. Diretta streaming video garantita dunque solo agli abbonati tramite la ben nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS INTER

LE MOSSE DI VRBA

Per le probabili formazioni di Ludogorets Inter, il tecnico Vrba, arrivato alla panchina del club bulgaro solo lo scorso dicembre non rinuncerà certo al classico 4-2-3-1, dove però potrebbero accendersi alcuni ballottaggi interessanti alla vigilia del grande match. Ecco che però tra i pali certo non mancherà il titolare Iliev, mentre in avanti vi dovrebbe essere spazio per Terziev e Moti dal primo minuto con la coppia Nedyalkov-Ikoko adibita ai lati: occhio però a Grigore e Cicinho, che pure si sono già fatti vedere in Coppa in stagione. Per la mediana di certo non mancherà il capitano Dyakov, in compagnia di Anicet, mentre sarà Marcelinho il titolare sulla tre quarti, con il numero 84 in grandissima forma (dopo i due gol segnati in campionato contro il Botes Vratsa). Per l’attacco ecco che in prima punta Vrba punterà sul titolare Keseru, ma sull’esterno troviamo Jorginho, Wanderson e Lukoki in ballottaggio per le ultime due maglie.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà invece il classico 3-5-2 il modulo di riferimento di Antonio Conte, che pure però per le probabili formazioni di Ludogorets Inter potrebbe riservarci qualche novità rispetto agli ultimi schieramenti. Di certo domani sera in terra bulgara ci sarà Padelli tra i pali nerazzurri, viste le condizioni ancora critiche di Samir Handanovic. Di fronte al vice dello sloveno dovrebbe poi ben figurare in difesa il classico duo con Skriniar e De Vrij, e potrebbe essere D’Ambrosio il terzo e ultimo titolare di reparto. Per la mediana non ci sarà certo l’acciaccato Sensi domani: spazio allora a Barella, Brozovic e Eriksen, con il duo Biraghi-Moses ai lati, ma attenzione al numero 77 a cui potrebbe presto venir concesso un cambio, magari con Borja Valero o Vecino. Sarà poi riposo per Lukaku: al via ecco Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

LUDOGORETS: (4-2-3-1) 23 Iliev; 3 Nedyalkov, 5 Terziev, 30 Moti, 22 Ikoko; 18 Dyalkov, 12 Anicet; 17 Jorginho, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru All. Vrba

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skirniar, 6 De Vrij, 33 D’Ambrosio; 34 Biraghi, 77 Brozovic, 23 Barella, 24 Eriksen, 11 Moses; 10 L Martinez, 7 A Sanchez All. Conte



