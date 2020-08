Probabili formazioni Psg Bayern Monaco/ Diretta tv: rosa al completo per Flick

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Estadio Da Luz di Lisbona, la finale della Champions League tra Psg e Bayern Monaco, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Tuchel come di Flick per l’ultimo atto di questa emozionante edizione 2019-20 della prima coppa del continente e siamo sicuri che entrambi i tecnici hanno pensato con cura ai titolari da schierare nelle probabili formazioni di Psg Bayern Monaco: certo a loro non verrà domani concessa alcuna leggerezza. E pure va detto che, benché abbiano entrambi una rosa ricca di stelle in cui sarebbe ben difficile scegliere, nessuno dei due allenatori, almeno alla vigilia pare tormentato dai dubbi. Anzi sia Tuchel che Flick dovrebbero domani confermare gran parte se non tutti gli undici che hanno realizzato un finale di stagione eccezionale: sarebbe da folli rinunciare ad alcuni big come al macchina da gol Robert Lewandowski o alle star dello spogliatoio francese come Mbappè e Neymar. E proprio a loro domani Tuchel e Flick si affideranno per realizzare l’impresa. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che domani sera la partita tra Psg e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv dalle ore 21.00 su Sky e per la precisione ai canali Sky Sport Uno (0201) e Sky Sport Football (203): garantita per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video del match tramite il servizio Sky Go. In aggiunta, la finale di Champions league sarà visibile domani in diretta tv e in chiaro anche su Canale 5, al numero 5 del telecomando del digitale terrestre streaming video garantita tramite il servizio Mediaset play.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN MONACO

LE MOSSE DI TUCHEL

Per le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco, come detto prima a Tuchel oggi non sarà concesso alcun errore e il tecnico del club francese dovrebbe pure riproporre quasi in toto l’11 che ha fatto scintille contro il Lipsia solo pochi giorni fa in semifinale. Ecco che allora con Navas ancora il bilico dovrebbe venire confermato tra i pali Rico, che certo anche domani meriterà fiducia: di fronte irrinunciabile il capitano e all’ultima partita col Psg Thiago Silva e Kimpembe, mentre toccherà agli esterni Bernat e Keher completare il reparto. A centrocampo invece non mancherà Marquinos che non sta facendo rimpiangere Verratti, ancora fermo in infermeria: pronti al suo fianco come mezz’ali Paredes e Herrera, anche se l’ex Roma potrebbe subire la concorrenza di Draxler (ma non di Gueye, fermo per un guaio muscolare). Saranno poi maglie confermate in attacco: irrinunciabili infatti Mbappe e Neymar come anche Di Maria, anche se in panchina ci saranno stelle di grande valore come l’ex nerazzurro Mauro Icardi.

LE SCELTE DI FLICK

Irrinunciabile invece il 4-2-3-1 per Hans Dieter Flick, che pure per disegnare le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco avrà a disposizione l’intera rosa bavarese. Pronto allora tra i pali il titolare Neuer, impaziente a mettere in bacheca la sua seconda Champions league: davanti al tedesco non mancheranno Alaba e Boateng, come anche Kimmich e Davies, chiaramente in corsia. Per la mediana poi dovremmo rivedere dal primo minuto Thiago Alcantara in coppia con Goretzka benché pure scalpiti dalla panchina un ottimo giocatore come è Corentin Tolisso: Muller invece si collocherà sulla tre quarti. In attacco non mancherà la star più brillante dello spogliatoio di Flick ovvero Robert Lewandowski. Col capocannoniere del club bavarese nonchè bomber dei più temuti del continente presenzieranno Perisic e Gnabry, questo in ottima forma dopo anche la doppietta firmata contro il Lione solo pochi giorni fa. Chissà che il numero 22 possa fare ancora male ai francesi.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): 16 Rico; 4 Kehrer, 2 Thiago Silva, 3 Kimpembe, 14 Bernat; 8 Paredes, 5 Marquinhos, 21 Herrera; 11 Di María, 7 Mbappé, 10 Neymar All. Tuchel

BAYERN MONACO (4-2–3-1): 1 Neuer; 32 Kimmich, 17 Boateng, 27 Alaba, 19 Davies; 18 Goretzka, 6 Thiago; 14 Perišić, 25 Müller, 22 Gnabry; 9 Lewandowski All. Flick



© RIPRODUZIONE RISERVATA