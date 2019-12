Probabili formazioni Rennes Lazio/ Diretta tv: sarà turnover per Stephan domani?

Si giocherà solo domani sera alle ore 18.55 tra le mura del Roazhon Park di Rennes, la sfida per l’ultimo turno dell’Europa League tra Rennes e Lazio: vediamone quindi le probabili formazioni. Ci attenderà infatti domani per il girone E di coppa, una sfida ben particolare e certo saranno ben diversi gli animi dei due allenatori, impegnati a fissare le probabili formazioni di Rennes Lazio. Per i francesi infatti domani è previsto un ampio turnover: dopo anche il KO contro il Celtic, i ragazzi di Stephan sono ormai fuori dall’Europa league e non hanno chance per la qualificazione in extremis. Non così per i biancocelesti di Inzaghi, anche se la matematica certo non gioca a loro favore: nonostante il passaggio fortemente in bilico però il tecnico degli aquilotti darà di nuovo spazio a chi in campionato di solito sta in panchina, come già fatto in coppa fin dall’inizio. Vediamo allora le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Rennes Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rennes Lazio sarà disponibile sul canale Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del decoder di Sky: gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque seguire questa partita anche grazie all’applicazione Sky Go, che ne permette la visione in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENNES LAZIO

LE MOSSE DI STEPHAN

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Rennes Lazio, Stephan dovrebbe optare per un ampio turnover, visto che ormai il club ha già terminato da tempo la sua corsa alla qualificazione al prossimo turno di coppa. Ecco che allora domani sera potrebbe esserci Mendy titolare tra i pali, ma in difesa il duo sull’esterno Boey-Maoussa e al centro Gnagnon e Nyamisi. Per la mediana poi i primi nomi dei rossoneri rimangono quelli di Bourigeard e Siliki, con Tait e Del Castillo ai lati. Sono maglie confermate per il rossonero Stephan anche in attacco con Guitane e Siebartcheu che contendono il posto da titolare a Niang e Hunuo dal primo minuto.

LE SCELTE DI INZAGHI

Non vi sono invece grandi sorprese per Inzaghi che nonostante il passaggio ben dubbio, ancora darà fiducia a chi in Serie A difficilmente trova spazio. Ecco che già in difesa domani sera in terra francese rivedremo Vavro, in compagnia di Bastos e Acerbi, mentre sarà ballottaggio tra Strakosha e Proto tra i pali, per la mediana la certezza e il trittico con Cataldi-Parolo-Berisha: Lazzari sarà di nuovo titolare al posto dell’acciaccato Marusic, mentre al lato opposto ci sarà spazio per Jony. In attacco è però ballottaggio aperto: ci appare difficile rinunciare a Immobile, ma Caicedo e Correa sono pronti per l’appuntamento di Europa league.

IL TABELLINO

RENNES (4-4-2): 16 Mendy; 31 Boey, 21 Gnagnon, 4 Nyamsi, 17 Maouassa; 20 Tait, 14 Buorigeaud, 12 Siliki, 22 Del Castillo; 10 Guitane, 9 Siebatcheu. All.: Julien Stephan.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 93 Vavro, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 16 Parolo, 32 Cataldi, 7 Berisha, 22 Jony; 11 Correa, 20 Caicedo. All.: Inzaghi.



