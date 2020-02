Probabili formazioni Roma Gent/ Quote: Thorup senza Depoitre (Europa league)

Questa sera alle ore 21,00 riflettori accesi all’Olimpico per la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Gent: è tempo dunque di esaminare da vicino le mosse per le probabili formazioni di questo big match. Alla vigilia siamo abbastanza sicuri che non vi saranno grandi sorprese negli schieramenti: sia Fonseca che Thorup per le probabili formazioni di Roma e Gent oggi dovrebbero puntare solo sui soliti titolari, ovviamente dove possibile. Entrambi i club dopo tutto approdano alla sfida con grande urgenza di vincere, ma pure con gravi defezioni anche in settori importanti dello schieramento , a cui fare fonte: i belgi infatti giocano contro il favore del pronostico e sono pronti a fare l’impresa all’Olimpico. Serve invece una prestazione convincente per i giallorossi, che paiono affrontare una profonda crisi di risultati e soprattutto prestazioni in campo. L’occasione è poi speciale e certo nessuno dei due contendenti vorrà fare brutta figura. Non ci resta che andate ad analizzare nel dettaglio le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Gent.

QUOTE E PRONOSTICO

Controllando pure il pronostico della sfida, ci accorgiamo che all’Olimpico i giallorossi rimangono i netti favoriti alla vittoria nella sfida di andata di Europa league. Secondo il portale Snai, nell’1×2 il successo della Roma è stato dato a 1,45, contro il più elevato 6,75 fissato per il Gent: il pareggio è stato invece quotato a 4,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENT

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Gent, Fonseca certo punterà solo sui titolari, ma pure dovrà fare attenzione alle solite defezioni per fissare il suo 4-2-3-1. Tenuto conto degli infortunati, ecco che questa sera, davanti a Pau Lopez, vedremo dunque Mancini e Smalling al centro della difesa, con la coppia Kolarov-Spinazzola adibita ai lati. In mediana poi rivedremo dopo la squalifica scontata in campionato Cristante, in compagnia di Veretout, visto che Diawara non ha ancora recuperato dall’ultimo acciacco. Paiono quindi maglie consegnate poi anche nell’attacco della squadra capitolina: irrinunciabili saranno infratti Pellegrini sulla trequarti e Dzeko in prima punta. ai lati del reparto poi si candidano per la maglia da titolare Kluivert e Perez, ma pure non scordiamo in panchina Under e Perotti.

LE SCELTE DI THORUP

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Thorup per le probabili formazioni di Roma e Gent e anche il tecnico del belgi dovrà oggi fare attenzione anche defezione importante. Parliamo dunque dei bomber Depoitre e Yaremchuk, ancora fermi in infermeria e dunque assente certi nel match di andata per i sedicesimi di Europa league. Senza i due primi attaccanti del club, il tecnico scommetterà sulla giovanissima coppia d’attacco David-Niangbo, sostenuta dal solito Bezus sulla trequarti. Toccherà quindi a Odjidja Ofoe e Owusu agire nella mediana in compagnia di Marreh, anche se le alternative dalla panchina non mancano. Paiono quindi maglie consegnate nella difesa della squadra belga: occhi puntati sulla coppia centrale Plastun-Ngadeu, e saranno Castro Montes e Mohammadi i titolari in corsia.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 6 Smalling, 23 Mancini, 11 Kolarov; 21 Veretout, 4 Cristante; 33 Carles Perez, 7 Pellegrini, 99 Kluivert; 9 Dzeko. All. Fonseca.

GENT (4-3-1-2): 1 Kaminski; 14 Castro Montes, 32 Plastun, 5 Ngadeu, 15 Mohammadi; 8 Odjidja-Ofoe, 6 Owusu, 22 Marreh; 9 Bezus; 11 Niangbo, 16 David. All. Thorup.



