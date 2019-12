Probabili formazioni Roma Wolfsberger/ Diretta tv: Zaniolo e Under assieme a Dzeko?

Sarà solo domani alle ore 21,00 tra le mura dello Stadio Olimpico la sfida per il sesto e ultimo turno di Europa league tra Wolfsberger e Roma: vediamone dunque le probabili formazioni, alla viglia di questo incontro decisivo. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Fonseca per le probabili formazioni di Roma Wolfsberger: la Lupa nonostante il successo col Basaksehir, non è sicura di accedere alla prossima fase dell’Europa league e dovrebbe oggi vincere o almeno trovare il pareggio contro gli austriaci per staccare il pass. Il tecnico giallorosso non potrà dunque fare a meno dei propri titolari, ma pure dovrà fare di nuovo in conto con un’infermeria ben piena e parecchi casi dubbi. Tanti punti di domanda sorgono poi nello spogliatoio del tecnico Sahli, che pure di certo non ha più alcuna chance di ottenere la qualificazione ai sedicesimi di Europa league. Vediamo dunque quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Wolfberger.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Wolfsberger sarà disponibile sul canale Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del decoder di Sky: gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque seguire questa partita anche grazie all’applicazione Sky Go, che ne permette la visione in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA WOLFSBERGE

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Wolfsberger, Fonseca non farà a meno del classico 4-2-3-1 come modulo di partenza, ma pure dovrà fare attenzione ad assegnare le maglie ai suoi, visto che non sono pochi i casi dubbi anche alla vigilia del sesto turno di Coppa. Ecco infatti che già tra i pali dubitiamo di rivedere in campo titolare Pau Lopez, benché il numero 1 sia formalmente recuperato: spazio dunque a mirante che ha ben fatto contro l’Inter solo pochi giorni fa. Sarà poi spazio per Smalling e Mancini al centro della difesa, mentre ai lati non mancheranno Spinazzola e Kolarov. Per lo schieramento giallorosso domani via libera a Diawara e Veretout, con Pellegrini sulla tre quarti a sostegno dell’attacco: qui sarà Dzeko in prima punta, con Zaniolo e Under ai lati, ma Perotti e Mkhitaryan rimangono buone alternative.

LE SCELTE DI SAHLI

Sarà invece il 4-2-3-1 per il Wolfsberger per il nuovo allenatore Sahli, arrivato alla guida del club austriaco solo lo scorso 20 novembre, dove pure tutte le maglie paiono già assegnate. Ecco infatti che in attacco per questa trasferta capitolina ben complicata non mancherà Weissman, sostenuto domani sera sull’esterno da Ritzmaier e Niangbo: toccherà invece a Liendl ad agire sulla trequarti dello schieramento. Per la mediana a due dovremmo poi vedere ancora dal primo minuto di gioco Schmid e Leitgeb, già titolari nell’ultimo turno di Europa league con il Monchengladbach. Sono poi maglie confermate anche in difesa: ecco dunque i centrali Sollbauer e Gollner, mentre Schmitz e Novak si posizioneranno ai lati.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 37 Spinazzola, Fazio, 23 Mancini, 11 Kolarov; 42 Diawara, 21 Veretout; 17 Under, Mkhitaryan, 22 Zaniolo; 9 Dzeko All. Fonseca

WOLFSBERGER (4-2-3-1): 31 Kofler; 27 Novak, 26 Sollbauer, 4 Gollner, 7 Schmitz; 16 SchmidLeitgeb, 5 Schmid; 8 Ritzmaier, 10 Liendl, 21 Niangbo; 9 Weissman All. Sahli



