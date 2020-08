Probabili formazioni Siviglia Inter/ Diretta tv: solo certezze per Antonio Conte

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.00 a Colonia la finale di Europa League 2019-2020 tra Siviglia e Inter e dunque è tempo di esaminare da vicino quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo infatti impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Lopetegui come di Antonio Conte per questa partita di grandissimo prestigio: in palio vi è infatti il secondo trofeo UEFA, che gli spagnoli hanno già vinto cinque volte e i nerazzurri tre (ma l’ultima risale al 1997-98) e ovviamente ai due allenatori non sarà concessa domani alcuna leggerezza per fissare il proprio undici. Pure va detto che per la partita di domani, non ci attendiamo grandi novità in entrambi gli schieramenti: benchè i ballottaggi sono sempre possibili, per entrambi i tecnici, impegnati a stilare le probabili formazioni di Siviglia Inter varrà il detto “squadra che vince non si cambia”. E questo varrà sopratutto per Antonio Conte, considerate poi le ultime brillantissime prove messe in campo dai suoi, non ultimo l’eccezionale 5-0 segnato contro gli ucraini dello Shakhtar nella semifinale. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Siviglia Inter.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che domani la diretta tv della finale di Europa League tra Siviglia e Inter sarà un’esclusiva Sky: appuntamento alle ore 21.00 ai canali Sky Sport uno (201) e Sky sport Football (203): diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go. Aggiungiamo che la partita domani sera sarà visibile in diretta e in chiaro anche su Tv8: disponibile ovviamente anche lo streaming video, sul sito del canale tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA INTER

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Per le probabili formazioni di Siviglia Inter, Lopetegui non dovrebbe tirare fuori dal cappello grandi novità, ma andare a confermare gli undici che lo hanno portato a giocarsi questa finalissima di Europa League in questa bollente estate. Ecco che allora domani sera al RheineEnergie Stadion di Colonia dovremmo vedere dal primo minuto il solito 4-3-3, dove pure verrà confermato ancora una volta tra i pali Bounou (benchè ormai il titolare Vaclik sia completamente recuperato). Davanti sarà pronto il solito quartetto difensivo con Diego Carlos e Koundè al centro e il duo Reguilmon-Jesus Navas pronti in corsia. Nessuna novità anche nel centrocampo con Fernando pronto in cabina di regia e al suo fianco l’ex nerazzurro Banega e Jordan: dalla panchina per rimangono a disposizione Gudelj e Genaro Rodriguez. Sono poi maglie confermate anche in attacco, anche se pure dalla panchina non mancano soluzioni alternative: domani dovremmo rivedere dal primo minuto l’ex Milan Suso (in rete contro lo United in semifinale), con En Nesyri e Ocampos (anche se questo è appena acciaccato).

LE SCELTE DI CONTE

Come detto, anche per l’Inter varrà domani il detto “squadra che vince non si cambia”: di fatto Conte non ha intenzione di cambiare di una virgola il suo schieramento, non dopo le belle prestazioni messe in campo in questi giorni. Pronto allora il 3-5-2, dove in difesa verranno ancora promossi dal primo minuto Godin (esploso nel finale di stagione), De Vrij e Bastoni: tra i pali irrinunciabile il capotano Samir Handanovic. Pochi dubbi anche nell’ampio reparto a 5 dove mancherà Eriksen (eventualmente jolly dalla panchina per la trequarti): pronto Brozovic al centro del reparto, con Barella e Gagliardini, mentre D’Ambrosio (in rete contro lo Shakhtar pochi giorni fa) e Young agiranno come esterni. Occhio però anche a Candreva e Moses, che si faranno trovare pronti all’occorrenza dalla panchina, ben freschi. Non ci sono dubbi poi nel consegnare le maglie in attacco: titolari infatti saranno ancora una volta Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, coppia da gol da record in casa Inter e domani sicuri condottieri per Conte al trionfo.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-3): 13 Bounou; 16 Jesus Navas, 12 Koundé, 20 Diego Carlos, 23 Reguilón; 10 Banega, 25 Fernando, 24 Jordán; 5 Ocampos, 51 En-Nesyri, 41 Suso. All. Lopetegui

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. All. Conte



