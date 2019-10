Probabili formazioni Wolfsberg Roma/ Diretta tv: Fonseca punta ancora su Dzeko

Si accenderà solo domani sera, alla Merkus Arena di Graz e alle ore 18,55, la sfida di Europa league tra Wolfsberg e Roma, match di cui tra poco andremo ad esaminare le probabili formazioni, e che sarà valida per la seconda giornata del gruppo J. Ci attende infatti un incontro davvero particolare e certo bisognerà fare attenzione a fissare le probabili formazioni di Wolfsberg Roma: gli austriaci, che parevano destinati al ruolo di fanalino di coda in questo girone di Europa league, hanno invece esordito con un’eccezionale vittoria col risultato di 4-0 a spese del Borussia Monchengladbach. E certo sono impazienti di fare un sol boccone anche di una big come è la Roma di Fonseca. Pure il tecnico dei giallorossi ha ben studiato le sue mosse per questa prima trasferta di Europa league, e pure scommettendo su un poco di turnover, rispetto all’11 in campo con il Lecce, schiererà in campo nomi di primo livello, che pure si sono già fatti valere sempre in Europa, ma contro il Basaksehir. Andiamo quindi a esaminare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Wolfsberg Roma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Wolfsberg Roma sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBERG ROMA

LE MOSSE DI STRUBER

Per la sfida di domani sera in casa e contro un avversario di valore come è la Roma, è facile pensare che il tecnico Struber voglia confermate in toto l’11 che solo poche settimane fa ha fatto capitolare il Monchengladbach. Fissato dunque il rombo 4-3-1-2, ecco che anche domani a Graz vedremo sempre Kofler tra i pali, con di fronte a sè il quartetto difensivo composto da Novak, Sollbauer, Rnic e Schmitz. Dovrebbero essere poi Leitgeb, Schmid e Ritzmaier i titolari in mediana, benché questi abbiano già sulle gambe i 90 minuti della sfida di Bundesliga contro il WSG Tirol. Non vi saranno poi novità anche in attacco: domani il Wolfsberg si affiderà ancora una volta ai suoi titolari di riferimento e quindi Ninagbo e Weissman, entrambi al top della condizione.

LE SCELTE DI FONSECA

Anche in questa occasione Fosenca non rinuncerà al classico 4-2-3-1 come modulo di base, ma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini, che si è fermato solo pochi giorni fa per la frattura del quinto metatarso. Pur avendo un’infermeria quasi al completo, il tecnico dei giallorosso però non dovrebbe far fatica a impostare un solido schieramento, tenuto pur conto della volontà di fare un piccolo turnover rispetto all’ultimo 11 visto in campionato. Ecco quindi che di fronte a Pau Lopez, fedele tra i pali, dovremmo vedere dal primo minuto Fazio e Juan Jesus al centro, con il duo Spinazzola-Kolarov ai alti. Per la mediana poi vi sarà spazio per la coppia Cristante-Diawara, ma certo non mancano le alternative in panca: poi vedremo ancora protagonista dal primo minuto sulla trequarti di Pastore. In avanti la certezza di Fonseca come della Roma è Edin Dzeko. Il bomber bosniaco sarà titolare, con Zaniolo e Kluivert ai lati.

IL TABELLINO

WOLFSBERG (4-3-1-2): 31 Kofler; 27 Novak, 26 Sollbauer, 15 Rnic, 7 Schmitz; 11 Schmid, 16 Leitgeb, 8 Ritzmaier; 10 Liendl; 9 Weissman, 21 Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 37 Spinazzola, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 42 Diawara, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; 9 Dzeko. All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA