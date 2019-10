Probabili formazioni Wolfsberg Roma/ Quote, Juan Jesus e Fazio dal primo minuto

Si accende questa sera alle ore 18,55 alla Merkur Arena di Graz, la sfida per la seconda giornata di Europa League tra Wolfsberg e Roma, valida per il girone J ed è tempo ora di considerare anche probabili formazioni di questa sfida. C’è infatti molta attesa per le mosse di Paulo Fonseca per le probabili formazioni di Wolfsberg e Roma: il tecnico giallorosso infatti questa sera dovrebbe ridare di nuovo spazio all’11 che ha fatto bene nel match di esordio in coppa con il Basaksehir. Il motivo di tale scelta è triplice: tale gruppo di giocatori ha fatto molto bene contro i turchi e pure si è ben riposato negli ultimi turni di Campionato. Inoltre pesa nelle considerazioni del tecnico un’infermeria praticamente al completo a Trigoria. Solo in settimana infatti si è fermato pure Mkhitaryan, che ha rimediato una lesione all’adduttore che potrebbe tenerlo fermo per un po’. Pure Struber dovrebbe confermare di nuovo lo stesso 11 già ammirato nella prima giornata del girone j di Europa League, tenuto conto che sono gli stessi che hanno punito il Monchengladbach per 4-0.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando il pronostico del match tra Wolfsberg e Roma, vediamo subito che nella trasferta a Graz, sono sempre i giallorossi i favoriti al successo. Il portale di scommesse snai enll’1×2 ha dato a 1,75 la vittoria della Lupa in trasferta, contro il più elevato 4,25 assegnato agli austriaci: il pari vale la quota 3,90.

LE PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBERG ROMA

LE MOSSE DI STRUBER

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Wolfsberg Roma, nello spogliatoio di Struber vale ben il detto “squadre che vince non si cambia”. Ecco quindi che per la sfida casalinga dell’Europa league, gli austriaci dovrebbero questa sera dare spazio a gli stessi 11 che hanno fatto bene contro il Borussia Monchengladbach. Confermato poi il 4-3-1-2 come modulo di parte, ecco che vedremo ancora Weissman e Niangbo in attacco, supportati sulla tre quarti da Liendl. Per la mediana si faranno poi avanti Leitgeb in cabina di regia e il duo Ritzmaier-Schmid. Sono poi maglie confermate in difesa, con la coppia centrale Sollbauer-Rnic posti di fronte a Kofler, e Novak e Schmitz che invece saranno i titolari sulle fasce.

LE SCELTE DI FONSECA

Come detto prima le mosse di Fonseca per le probabili formazioni di Wolfsberg Roma sono abbastanza legate: da una parte vi è la necessità di fare i conti con una rosa risicata, dall’altra parte di dare nuovo fiato a chi ha ben fatto già in Europa ma è rimasto defilato in Campionato. Mantenuto ovviamente il 4-2-3-1 come modulo di partenza, oggi vedremo sempre Pau Lopez tra i pali, con di fronte a sè uno schieramento a 4 composto da Spinazzola, Juan Jesus, Fazio e Kolarov. Per la mediana vi sarà poi spazio per la coppia Diawara-Cristante, pure con Veretout ancora a disposizione dalla panchina. Toccherà poi a Pastore collocarsi dietro la prima punta Edin Dzeko: ai lati dello schieramento offensivo i titolari saranno invece Zaniolo e Kluivert.

IL TABELLINO

WOLFSBERG (4-3-1-2): 31 Kofler; 27 Novak, 26 Sollbauer, 15 Rnic, 7 Schmitz; 11 Schmid, 16 Leitgeb, 8 Ritzmaier; 10 Liendl; 9 Weissman, 21 Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 37 Spinazzola, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 42 Diawara, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; Kalinic. All. Fonseca



