Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per le partite (17-18 settembre)

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della prima giornata della fase a gironi, che saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse i quali non vedevano l’ora del ritorno della massima competizione europea. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime dire squadre italiane, cioè Inter Slavia Praga e Napoli Liverpool.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: INTER SLAVIA PRAGA

Alle ore 18.55 a San Siro ecco l’appuntamento con Inter Slavia Praga, partita sulla carta ampiamente alla portata dei nerazzurri di Antonio Conte che in campionato hanno cominciato con tre vittorie in altrettante partite finora disputate. In Champions League sarà fondamentale cominciare con il piede giusto, perché un girone con Barcellona e Borussia Dortmund si annuncia decisamente complicato e dunque nella partita più abbordabile prendere i tre punti è naturalmente una necessità. L’Inter parte comunque ampiamente favorita, come dimostra la quotazione di 1,38 per il segno 1 che è proposta dall’agenzia di scommesse Snai circa l’esito di Inter Slavia Praga.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI LIVERPOOL

Alle ore 21.00 si annuncia sulla carta ben più intrigante la sfida tra Napoli e Liverpool, con i partenopei che ospitano i campioni in carica sperando di ripetere il successo già ottenuto l’anno scorso, quando fu decisivo un gol di Lorenzo Insigne proprio allo scadere. Qui il discorso è opposto rispetto all’Inter: Carlo Ancelotti infatti ha un inizio durissimo, ma un girone che globalmente sulla carta dovrebbe essere più morbido, dal momento che le altre avversarie si chiamano Salisburgo e Genk. Adesso però si deve pensare solamente alla notte di lusso in programma al San Paolo: le possibilità del Napoli sono quotate a 3,00 per il segno 1 dall’agenzia di scommesse Snai, segno X invece a 3,55 e segno 2 proposto a 2,35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA