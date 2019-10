Pronostici Europa league/ Quote e scommesse delle partite, nella 2^ giornata

In questo giovedì 3 ottobre i riflettori si accedono sul secondo turno della seconda manifestazione per club del continente è quindi arrivato il momento di considerare anche i pronostici di Europa League, per le partite che ci terranno compagnia questa sera. Il programma come al solito sarà ben fitto e sia pure in tre diverse fasce orarie, saranno chiamati in campo quest’oggi tutti i club dei ben dodici gironi che caratterizzato questa fase del torno Uefa. Ovviamente per i pronostici di Europa League, dovremo bene tenere d’occhio le quote e le scommesse dei principali portali di scommesse per i due club italiani, che saranno oggi chiamati in campo e quindi Lazio e Roma: vediamo dunque nel dettaglio che cosa ci dicono i pronostici della nostra redazione.

PRONOSTICO WOLFSBERG ROMA

Per i pronostici di Europa league, il favore per la sfida attesa quest’oggi alle ore 18,55 a Graz non può che andare alla compagine di Fonseca, sia pure con alcune precisazioni. Se è vero che i giallorossi hanno decisamente un altro peso dal punto di vista tecnico non possiamo dimenticare che gli austriaci saranno oggi padroni di casa e pur rimangono un avversario certo da non sottovalutare. Lo sa bene il Borussia Monchengladbach, che nella prima giornata di Europa league è stato sconfitto proprio dai giocatori del tecnico Struber e pure con il pesante risultato di 4-0. Va pure aggiunto che la Roma ha un’infermeria abbastanza piena: non sarà facile per Fonseca preveder dei cambi al bisogno.

PRONOSTICO LAZIO RENNES

Benchè la formazione laziale torni in campo per l’Europa League dopo il KO subito all’esordio con il Cluj, Inzaghi non può che essere il favorito nei pronostici di Europa League, anche nella sfida di questa sera alle ore 21,00 contro il Rennes. Certo il club capitolino in questa prima parte di stagione sta raccogliendo risultati altalenati ma difficilmente si fa sorprendere tra le mura di casa dell’Olimpico e questa sera dovrebbe essere una situazione simile. Ricordiamo poi che gli stessi rossoneri non stanno vivendo un momento roseo ed anzi è dalla fine di mese di agosto che non trovano una vittoria sul campo: la Lazio ne potrebbe ampiamente approfittare questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA