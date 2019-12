Pronostici Europa League/ Quote e scommesse per la 6^ giornata

Eccoci al sesto e ultimo turno dell’Europa League ed ora è certo arrivato il momento di considerare da vicino i pronostici fissati alla vigilia di questa intensa giornata di partite, ma pure le quote e le scommesse più utili per tutti coloro che dovranno puntare sulla seconda coppa della Uefa. In effetti la posta in palio oggi è ben alta: in parecchi gironi infatti ancora non si è deciso chi troverà la qualificazione al prossimo turno della manifestazione e chi invece dovrà abbandonare l’evento nella primaria fase a gironi. Siamo dunque in attesa di parecchi verdetti oggi, anche per i pronostici di Europa league: non ultimi ovviamente quelli dei due club italiani, come Lazio e Roma, che pure non sono ancora sicuri del passaggio del turno. Con l’aiuto del portale Snai, vediamo allora nel dettaglio che cosa ci possono dire le quote, le scommesse e i pronostici di Europa league per questa sesta e ultima giornata della fase a gironi.

PRONOSTICO RENNES LAZIO

Per i pronostici di Europa league, non abbiamo dubbi nel consegnare il nostro favore alla squadra di Inzaghi, che prue non è apparsa affatto infallibile in questa edizione della coppa Uefa. Pure però ricordiamo bene che i biancocelesti oggi giocano contro il fanalino di coda del girone, che ormai non ha più alcuna chance di ottenere la qualificazione del turno. La sfida non sarà però da sottovalutare per la Lazio, che pure in precedenza ha commesso scivoloni pesanti. La snai comunque non esita a favorire i biancocelesti, che già nell’1×2 sono dati alla vittoria per 1,83 contro il più alto 4,00 assegnato al Rennes, mentre il pari vale 3,60.

PRONOSTICO ROMA WOLFSBERGER

Pure la Roma è tra le favorite al successi in questo turno per i pronostici dell’Europa league: pur con tanti infortunati (si è fermato pure Pau Lopez prima di Inter Roma), la squadra di Fonseca non dovrebbe fare fatica di fronte al proprio pubblico di casa contro la compagine austriaca. Certo i giallorossi non possono prendersi troppi rischi, anche se la qualificazione al prossimo turno ci pare abbastanza vicina: servirà quindi una prova di sostanza. In ogni caso la snai non esita a fissare a 1,15 il successo casalingo della Roma, contro una valutazione decisamente più alta di 16.00 assegnata al Wolfsberger: il pari varrà invece 7,25.



