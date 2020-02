Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite (ritorno sedicesimi)

L’appuntamento odierno con i pronostici di Europa League è quello che riguarda le partite del ritorno dei sedicesimi: giovedì 27 febbraio dunque vanno in scena 15 sfide, visto che Braga Rangers è stata disputata ieri. Come sempre avremo le due fasce orarie delle 18:55 e delle 21:00 a scandire il ritmo della giornata: Roma e Inter tornano in campo dovendo difendere le vittorie centrate all’andata una settimana fa, per i nerazzurri compito più agevole mentre per i giallorossi il discorso della qualificazione agli ottavi rimane virtualmente aperto. Vediamo allora, con l’aiuto delle quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, quali siano le previsioni sulle principali gare cui assisteremo in serata: siamo pronti ad un nuovo excursus attraverso i pronostici di Europa League per capire in che modo potrebbero andare le cose e quali saranno le squadre che riusciranno a qualificarsi agli ottavi di finale.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: GENT ROMA

Come abbiamo detto la Roma ha un sedicesimo di finale ancora aperto: all’andata il gol di Carles Perez ha sancito la vittoria giallorossa ma il Gent adesso ha la possibilità di qualificarsi agli ottavi vincendo 2-0 e in generale con due gol di scarto. Resta comunque il fatto che la squadra di Paulo Fonseca è favorita, anche secondo l’agenzia Snai che per l’esito 1X2 finale propone una situazione di equilibrio ma nella quale il valore posto sulla vittoria esterna, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra minore rispetto all’ipotesi del segno 1, per il successo dei belgi. Nello specifico stiamo parlando di 2,25 volte quanto messo sul piatto e 3,00 volte la puntata; quote ravvicinate, ma comunque con la Roma che dovrebbe essere in grado di fare il suo dovere almeno sulla carta. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X come di consueto, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,50 volte quanto investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: INTER LUDOGORETS

L’Inter ha chiuso i conti una settimana fa in Bulgaria, vincendo 2-0: a questo punto il Ludogorets, per ribaltare il doppio confronto e qualificarsi, ha bisogno di tre reti di margine e dunque dovrebbe espugnare San Siro con un risultato minimo di 3-0. Difficile che un evento simile possa verificarsi, vista la differenza tra le due squadre in campo; la Snai amplifica il concetto e assegna un valore di 1,27 volte la posta sul segno 1, che dovrete giocare per la vittoria dell’Inter. Il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 5,25 volte quanto investito e dunque anche in questo caso si tratta di un risultato difficile, mentre con il successo esterno del Ludogorets la vostra vincita ammonterebbe addirittura a 13,00 volte quanto avrete messo sul piatto, ed è soprattutto questo valore a darci la dimensione dell’impresa che la squadra di Razgrad dovrebbe centrare contro un’Inter che, se anche non deve sottovalutare l’impegno, ha sicuramente oltre un piede negli ottavi di Europa League.



