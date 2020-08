Pronostici Psg Bayern Monaco/ Quote e previsioni per la finale di Champions League

Quali saranno i pronostici di Psg Bayern Monaco, la partita che questa sera alle ore 21.00 varrà come finale della Champions League 2019-20, e che verrà disputata tra le mura dell’Estadio Da Luz di Lisbona? Sulla carta la sfida tra Tuchel e Flick ci pare davvero di difficile lettura: il contesto è grandioso, la posta in palio altissima come pure è indiscutibile lo stato di forma come il valore delle due contendenti, pronte a giocarsi i novanta minuti che li separeranno dalla coppa più ambita del continente europeo. Pure alla vigilia del fischio d’inizio e per i pronostici di Psg e Bayern Monaco possiamo certo fare delle considerazione utili, che ci aiuteranno a definire quote e previsioni e che senza dubbio ci prepareranno al meglio a questa prestigiosissima a finale. Partiamo dunque a prendere in esame il Paris Saint Germain, pronto a giocarsi quella che è la sua prima finale di Champions League e che pure potrebbe regalargli il sogno anche del primo triplete. La formazione di Tuchel infatti approccia alla partita di questa sera da vera gigante d’Europa, vincitrice dello scudetto come della coppa nazionale e prossima (i fan sognano) anche mettere in bacheca la prima coppa UEFA della loro storia. E va pure aggiunto che Tuchel arriva all’impresa con solido ottimismo: il suo Psg fatto di stelle (si conta nello spogliatoio giganti da Neymar a Mbappè e Icardi), in Europa ha fatto davvero scintille in questo finale du stagione post pandemia, come ben testimonia anche il 3-0 inferto con sicurezza alla sorpresa Lipsia, solo pochi giorni fa in semifinale.

PRONOSTICI PSG BAYERN MONACO: QUOTE E PREVISIONI

Dunque per i pronostici di Psg e Bayern Monaco ci pare già tutto deciso? Assolutamente no. Se i francesi infatti sono ottimi candidati all’impresa (storica per la società francese da anni leader ma solo tra i confini nazionali) pure i bavaresi di Flick non sono da meno. Anzi pare che niente o quai possa quest’anno fermare il Bayern Monaco, come il suo primo bomber Robert Lewandowski, vera macchina da gol e primo indiziato per il Pallone d’Oro (che però nel 2020 non sarà assegnato). Vincitore della Bundesliga come della coppa nazionale, anche il club tedesco è pronto al triplete come l’avversario francese, nonché a quella che potrebbe essere la sesta coppa per la Champions League/ Coppa dei Campioni della loro storia. La formazione di Flick ci pare poi pronta all’impresa: ce lo raccontano la vittoria ottenuta per 3-0 contro il Lione in semifinale, come sopratutto il trionfo da record, segnato col risultato di 8-2 contro il Barcellona di Messi, durante i quarti di finale. Come ovviamente i risultati da record che la formazione bavarese ha raccolto in questa stagione, pur funestata dalla pandemia e dal lockdown. Ed è per questo che pure il portale di scommesse Snai, alla vigIlia della finale della Champions League 2019-2020 per i pronostici di Psg Bayern Monaco, vuole concedere il suo favore ai bavaresi, che pure dovranno affrontare una partita durissima contro le stelle di Tuchel. Vediamo infatti già dall’1×2 che il successo oggi del Bayern Monaco è stato dato a 2.00, contro il più elevato 3.35 segnato per la vittoria del Paris Saint Germanin, mentre il pareggio è stato dato a 4.00. Ma come è scontato, in una finale di Champions League davvero tutto può ancora succederà: chissà che cosa deciderà il campo questa sera!



