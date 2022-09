Quali regole Covid per Elezioni Politiche 2022/ Mascherine e norme: chi è positivo…

QUALI SONO LE NORME ANTI-COVID PER ELEZIONI POLITICHE 2022

Anche per le Elezioni Politiche 2022 sono state previste delle norme anti Covid. Di fatto, da febbraio 2020 a questa parte, anche il voto nella cabina elettorale ha subito delle modifiche a causa dell’emergenza sanitaria. La situazione epidemica attuale è nettamente migliore rispetto a dodici mesi fa, ma nonostante ciò restano delle regole da seguire per poter esprimere la propria preferenza.

Una novità tra le norme anti Covid per le elezioni politiche 2022 è, ad esempio, l’assenza dell’obbligo di indossare la mascherina. L’utilizzo del dispositivo di sicurezza è comunque fortemente raccomandato, ma sarà possibile recarsi al seggo anche “smascherati”. Discorso diverso, invece, per scrutatori e presidenti di seggio: per loro, infatti, sarà obbligatorio utilizzare la mascherina. Il dispositivo, inoltre, dovrà essere sostituito ogni quattro-sei ore.

ELEZIONI POLITICHE 2022: POSITIVI E RICOVERATI COVID…

Non ci sono obblighi da rispettare per gli elettori per quanto riguarda le norme anti Covid, ma restano delle raccomandazioni da tener presente anche per le Elezioni Politiche 2022. Quasi tutte le abbiamo già incontrate: dal distanziamento interpersonale di almeno un metro all’igiene delle mani (e delle matite, come suggerito dal virologo Pregliasco), passando per la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. A proposito di norme anti Covid in vista delle Elezioni Politiche 2022, il Viminale ha confermato che gli elettori positivi al Covid-19 posso votare. Come spiegato sul sito del ministero dell’Interno, coloro che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare presso il comune di residenza.

Bisogna far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione: una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per COVID-19. Per le Elezioni Politiche 2022 le norme anti Covid prevedono anche che gli elettori ricoverati nei reparti Covid delle strutture ospedaliere possano votare, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se la struttura ha meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ricoverati viene raccolto da appositi seggi speciali che si recano appositamente presso la struttura sanitaria di ricovero.











