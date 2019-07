Rafael Leao al Milan: domani visite mediche/ 40mln al Lille: si allontana Correa?

Domani mattina Milan Lab confezionerà le visite mediche per Rafael Leao, l’ormai imminente nuovo attaccante del Milan dopo la cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton giusto nella giornata di ieri: il giovanissimo bomber portoghese è stato preso dal Lille in un affare complessivo da 40 milioni di euro ed è atterrato questa mattina, in vista dell’inizio della sua nuova avventura in maglia rossonera già da domani. Come riportato da Sport Mediaset, le cifre dell’accordo che porterà Leao a divenire il principale partner d’attacco di Piatek nel 4-3-1-2 di Giampaolo vedono per il portoghese classe 1999 40 milioni di euro ripartiti con 30 diretti cash al Lille, il cartellino di Tiago Djalò (valutato 5 milioni di euro, ndr) più un 20% sulla futura rivendita del calciatore brasiliano che rimarrà per ora al Lille. 8 gol nell’ultima stagione di Ligue 1, struttura fisica imponente ma assai veloce e disponibile al gioco di sponde con un centrocampo di qualità: Leao è tutto da scoprire nel nostro campionato ma l’ambientamento dovrebbe essere più abile e veloce rispetto al difensore Leo Duarte che dal Flamengo sta arrivando anche lui alla corte di Maldini e Boban e dovrà sudarsi il posto con Musacchio e Caldara al centro della retroguardia rossonera (costato 11 milioni di euro, nei prossimi giorni l’arrivo a Milano dopo l’addio al Brasile).

RAFAEL LEAO AL MILAN ALLONTANA CORREA?

Obiettivo di Giampaolo e Maldini è quello di presentare subito Rafael Leao e Leo Duarte per poterli imbarcare verso Cardiff dove nei prossimi giorni il Milan giocherà contro il Manchester United nella Internazional Champions Cup: resta però ora assai più difficile la trattativa che potrebbe portare Angelito Correa dall’Atletico Madrid verso il Milan. Come ben spiega oggi Fabrizio Romano su Calciomercato.com, Boban nel blitz a Madrid aveva raggiunto l’intesa sui 50 milioni di euro più dettagli da sistemare, ma proprio quel “postille” si sono rivelate quasi fatali. «il problema è stato sui bonus che avrebbero completato l’affare, il Milan voleva garantire 40 milioni più bonus da stabilire ma non così semplici mentre l’Atlético pretendeva 50 milioni raggiungibili in tempi brevi senza sconti. Con il giocatore non c’è mai stato alcun problema, ha sempre voluto il Milan. Complicazioni cui si è aggiunta l’operazione André Silva al Monaco saltata anche per le visite mediche». In attesa di vedere se Correa potrà essere comunque il prossimo ultimo colpo di Maldini e Boban, i rossoneri si godono Rafael Leao anche se i tifosi restano leggermente scettici sull’affare: secondo un milanista doc come il cronista Luca Serafini però «Sono ottimista e fiducioso sulle decisioni della società. Che si vedano dei cambi di mentalità e atteggiamento in campo è indiscutibile, ora tutto dipende da come si comporteranno questi giovani promettenti».

