RIFORMA PENSIONI/ Il legame tra lavoratori anziani e occupazione giovanile

RIFORMA PENSIONI, L’INSUCCESSO DI QUOTA 100

In un recente articolo pubblicato su Econopoly, sezione del sito del Sole 24 Ore, Maurizio Sgroi ricorda che i sostenitori di Quota 100 promuovevano questa misura di riforma pensioni anche con l’obiettivo di aumentare l’occupazione giovanile, in base al presupposto che mandando in pensione gli anziani si sarebbero creati nuovi posti di lavoro per i più giovani. Uno studio della Banca d’Italia pubblicato a fine settembre, firmato Francesca Carta, Francesco D’Amuri e Till von Wachter, evidenzia però che “un aumento del 10% dei lavoratori anziani implica un aumento dell’occupazione dei lavoratori giovani e di mezza età rispettivamente dell’1,8 per cento e dell’1,3 per cento”. Ci sono poi altre considerazioni interessanti in questo working paper.

IL LEGAME TRA LAVORATORI ANZIANI E OCCUPAZIONE GIOVANILE

Nelle conclusioni gli autori scrivono: “Riteniamo che un aumento esogeno dell’occupazione dei lavoratori più anziani conduca ad un aumento dell’occupazione anche in altre classi di età”, grazie a un incremento dei posti “sia a tempo determinato che a tempo indeterminato per i lavoratori più giovani (15-34), sia di un aumento delle posizioni permanenti per la mezza età (35-54)”. In un altro passaggio si legge: “Troviamo una forte associazione positiva tra variazione nell’occupazione degli over 55 e l’occupazione dei giovani (15-34 anni) e dei lavoratori di mezza età (35-54 anni)”, in particolare più contratti a tempo determinato per i 15-34enni e a tempo indeterminato per i 35-54enni con una maggiore permanenza a lavoro degli over55. Secondo Sgroi, occorrerebbe parlare anche di questo “la prossima volta che parliamo di pensioni anticipate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA