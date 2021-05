RIFORMA PENSIONI/ Mastrapasqua ricorda l’importanza del lavoro giovanile

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MASTRAPASQUA

In un articolo pubblicato su formiche.net, Antonio Mastrapasqua evidenzia come si stia parlando molto delle ipotesi sul post-Quota 100, dimenticando però che il vero problema in tema di riforma pensioni non riguarda quella o quell’altra quota. “La pensione (e parlo di quella contributiva, non mi riferisco alle sacrosante – se controllate ed elargite solo ai veri bisognosi – forme assistenziali) non può essere sottratta al suo naturale alveo di riferimento: il lavoro. Il sistema a ripartizione collega stabilmente l’erogazione della pensione alla contribuzione dei lavoratori attivi. Se non c’è lavoro (e dignitosamente retribuito) non c’è contribuzione; se non c’è contribuzione non c’è pensione”, scrive l’ex Presidente dell’Inps, ricordando che “c’è un legame indissolubile tra il lavoro dei giovani e la pensione, non solo la loro pensione futura, ma la pensione della generazione che li precede, perché la pagano loro; così come la loro sarà pagata dai loro figli”.

IL PATTO GENERAZIONALE CHE SERVE ALL’ITALIA

Dunque, “il problema di ‘quota 100’ non è una nuova ingegneria previdenziale da allestire nella ‘fabbrica delle pensioni’, è il lavoro dei giovani. E il lavoro dei giovani non si produce prepensionando i meno giovani, ma favorendo l’imprenditorialità, semplificando il sistema produttivo, alleggerendo vincoli e fisco”. Per Mastrapasqua, “il patto generazionale di cui l’Italia ha bisogno non riguarda l’incontro tra due o più corporazioni – quella dei pensionati e quella dei Millennials o della generazione Z -, ma l’integrazione solidale di due o più componenti (non solo anagrafiche) dello stesso Paese”.

