Risultati Ascoli Piceno: Elezioni Comunali 2024/ Marco Fioravanti sindaco Centrodestra: nomi eletti Consiglio

MARCO FIORAVANTI RICONFERMATO SINDACO DI ASCOLI PICENO: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Tra i risultati delle Elezioni Comunali 2024 spicca sicuramente la rielezione in quel di Ascoli Piceno dell’uscente Marco Fioravanti, in assoluto il candidato sindaco che con i suoi consiglieri eletti ha raccolto più voti su tutto il nostro territorio, staccando di poco meno di 50 punti percentuali gli avversari del centrosinistra. Un dato, insomma, che più che altrove nel territorio dimostra l’efficacia delle scelte e delle politiche messe in campo dal sindaco uscente – e riconfermato – Marco Fioravanti e che salda ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia ad Ascoli Piceno.

Nel 2019 non era bastato un solo turno di votazioni, perché nel primo appuntamento nessun candidato aveva raggiunto il 50%+1 delle preferenze; ma nelle Elezioni Comunali del 2024 di Ascoli Piceno i risultati parlano chiaro: Marco Fioravanti – sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra – ha ottenuto il 73,90% delle preferenze, rispetto al 26,10% finito nelle tasche del campo largo dei democratici che avevano proposto il nome di Emidio Nardini.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA

Entrando nel dettaglio dei risultati delle Elezioni Comunali di Ascoli Piceno del 2024 emerge chiara e netta la preferenza per il centrodestra, con FdI a dominare la classifica con il 16,30% dei voti, seguito dai civici di Fioravanti Sindaco e Noi Ascoli: complessivamente al centrodestra spetteranno la bellezza di almeno 25 seggi in Consiglio per altrettanti eletti (26 considerando anche il sindaco Marco Fioravanti), mentre i Dem – con il PD primo partito in coalizione al 10,68%, mentre i 5Stelle non hanno superato lo sbarramento – dovranno accontentarsi di solamente 6 poltrone. Di seguito vi lasciamo tutti i risultati e i nomi degli eletti alle Elezioni Comunali 2024 di Ascoli Piceno, divisi tra maggioranza, opposizione e singoli partiti:

Eletti Ascoli Piceno, Maggioranza con Fioravanti sindaco

– FdI (16,30%) 6 seggi: Marco Cardinelli, Francesca Pantaloni, Barbara Pennacchietti, Marika Ascarini, Maurizio Simonetti, Claudio Quirino Damiani

– Fioravanti Sindaco (14,38%) 5 seggi: Alessandro Bono, Laura Trontini, Alessio Poli, Giorgio Passerini, Emanuela Marozzi

– Noi Ascoli (10,13%) 3 seggi: Massimiliano Brugni, Giovanna Cameli, Emidio Premici

– Lega (8,54%) 3 seggi: Domenico Stallone, Patrizia Petracci, Enrico Angelini Marinucci

– Forza Ascoli (6,80%) 2 seggi: Giovanni Silvestri, Patrizia Palanca

– Pensiero Popolare Piceno (5,86%) 2 seggi: Luigi Lattanzi, Attilio Lattanzi

– Noi Moderati (5,49%) 2 seggi: Manuela Di Micco, Stefania Damiani

– Forza Italia (5,01%) 1 seggio: Donatella Giuseppina Ferretti

– Ascoli Green (3,64%) 1 seggio: Carlo Narcisi

Eletti Ascoli Piceno, Opposizione con Emidio Nardini, consiglieri eletti

– PD (10,68%) 3 seggi: Francesco Ameli, Manuela Marcucci, Angelo Procaccini

– Ascolto e Partecipazione (6,94%) 2 seggi: Andrea Dominici, Marta Luzi

– Ascoli Bene Comune (3,15%) 1 seggio: Paola Maria Petrucci











