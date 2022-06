Risultati Ballottaggio Monza, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Allevi vs Pilotto

RISULTATI BALLOTTAGGIO MONZA, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2022: AFFLUENZA E COME SI VOTA

Urne aperte anche a Monza per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. Si può votare dalle 7 alle 23, poi comincerà lo spoglio. Lo scrutinio, infatti, è previsto subito dopo la chiusura delle urne, quindi avremo i risultati che decreteranno il nuovo sindaco che guiderà il Consiglio Comunale per i prossimi cinque anni. Dopo i risultati del primo turno, che si è tenuto il 12 giugno scorso, sono Dario Allevi – sindaco uscente, quota centrodestra – e Paolo Pilotto – candidato del centrosinistra – a sfidarsi all’ultimo voto. Solo due settimane fa Allevi ottenere il 47,12% delle preferenze con 20.891 voti, assicurandosi così il ballottaggio in vantaggio contro il candidato del centrosinistra Pilotto, che invece ha chiuso il primo turno col 40,08% per 17.767 preferenze. Subito fuori dai giochi Paolo Piffer con il 5,78%. Proprio quest’ultimo si è alleato con Allevi in vista del ballottaggio delle amministrative. Quindi, apparentamento con la lista Civicamente, in sostegno del centrodestra.

A sostenere i candidati sono, dunque, queste liste: Dario Allevi è il primo cittadino uscente ed è sostenuto da una coalizione di centrodestra (Forza Italia 16,32%, Lega 7,96%, Fratelli d’Italia 12,00% e Noi con Dario Allevi 10,49%), a cui si aggiunge appunto Civicamente (5,78%); con Paolo Pilotto invece le forze del centrosinistra (Pd 25,70%, Azione Calenda 2,16%, Italia Viva-Psi 1,67%, MonzAttiva 4,81%, Possibile 1,36%, Lab Monza 3,55%, Europa Verde 1,09%) e Ambrogio Moccia (che aveva raccolto l’1,99%). C’è stato, infatti, l’apparentamento con la lista civica Movimento per Monza (2,07%). Come si vota al ballottaggio delle Comunali di Monza 2022? L’operazione è molto semplice, perché è sufficiente segnare una X sul candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, invece non è consentito il voto disgiunto, visto che le preferenze del primo turno sono “cristallizzate”. Nel corso della giornata saranno resi noti alle ore 12, alle ore 19 e poi alle ore 23 i dati sull’affluenza alle urne. Invece, dopo le ore 23 invece non sono previsti exit poll, in quanto i principali istituti demoscopici forniranno i primi dati reali con proiezioni e spoglio in tempo reale dei risultati del ballottaggio di Monza.

MONZA, RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022: ALLEVI VS PILOTTO, CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO?

Dario Allevi si presenta al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 di Monza con un vantaggio di 7 punti e il sostegno della lista Civicamente di Paolo Piffer. Il candidato di centrodestra tenta il bis, un’impresa che non è riuscita a nessun sindaco di Monza. Riguardando indietro i suoi cinque anni, al Corriere della Sera ha spiegato di cosa è orgoglioso: «Della squadra che si è creata dentro e fuori il palazzo. Gli anni del Covid hanno fatto emergere il vero valore di questa città. Istituzioni, associazioni, privati e liberi cittadini: insieme ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di aiutare, sin da subito, chi rimaneva indietro». Ma ci sono delle cose che sicuramente non rifarebbe. «La fase di avvio del nuovo appalto rifiuti che avrei sperato meno traumatica per i cittadini. Nel lungo periodo, però, apprezzeremo i sicuri benefici in tema di sostenibilità. In questi primi mesi di sperimentazione abbiamo già applicato correttivi sugli orari di conferimento dei rifiuti: presto ne arriveranno altri, anche sulle dimensioni del sacco rosso dell’indifferenziata». Intanto vorrebbe candidare Villa Reale a patrimonio dell’Unesco e renderla sede permanente della Fondazione Salvatore Fiume, oltre a inserirla nel circuito internazionale delle Regge Storiche con Schönbrunn e Versailles.

RISULTATI BALLOTTAGGIO MONZA 2022: COME È MESSO PILOTTO?

Invece Paolo Pilotto ha un’altra visione per Villa Reale: «Una stretta collaborazione con il Mibac come avviene a Venaria e Caserta che sono decollate. Non dobbiamo fare l’errore di chiuderci in un orticello di una Regione seppur importante come la Lombardia. Convocherei gli Stati Generali della Villa». Il ballottaggio per lui è una nuova partita. «Guido una coalizione con notevoli competenze e penso che il centrosinistra unisca oltre ad una meticolosa cura della città nel quotidiano anche una visione prospettica. Gli anni in cui il centrosinistra è stato al governo sono stati quelli in cui ad esempio è nato il teatro Binario 7 o si è deciso di togliere le auto da piazza Trento e Trieste», questi i motivi secondo cui i cittadini di Monza dovrebbero votarlo al ballottaggio.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI MONZA 2022: SEGGI E NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DOPO IL BALLOTTAGGIO

Al via alle ore 23 gli scrutini in diretta dai seggi di Monza per conoscere il nuovo sindaco e di conseguenza saranno i consiglieri eletti nel Consiglio Comunale. In attesa dei risultati al ballottaggio per le Elezioni Comunali di Monza 2022 definitivi, si può prendere visione di una doppia ipotesi sulla possibile composizione di maggioranza e opposizione nel prossimo Consiglio Comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri che hanno ottenuto più voti al primo turno (salvo ovviamente riconteggi, eventuali rinunce e sostituzioni in quanto nominati poi assessori).

Consiglio Comunale Monza con Allevi Sindaco

Maggioranza: 20 seggi +1

– 7 Forza Italia: Massimiliano “Max” Longo, Pierfranco Maffé, Martina Sassoli, Francesco Cirillo, Alessandro Scotti, Vito Santese, Gherardo Brunetti. Primo subentro: Marco Ferrari

– 5 FdI: Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Monguzzi, Ilaria Adamo, Marianna Gaspero. Primo subentro: Rosario Gennaro

– 5 Noi con Dario Allevi: Stefano Galbiati, Desiree Merlini, Adalberto Spadari, Giacomo Mosca e Edda Maria Vernò. Primo subentro: Carlo Cappuccio

– 3 Lega: Simone Villa, Federico Arena, Salvatore Russo. Primo subentro: Federica Mosconi

– 1 Allevi Sindaco

Opposizione: 10 seggi + 2

– 8 Pd: Marco Lamperti, Egidio Riva, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara, Marco Pietrobon, Cherubina Bertola

– 1 Lista Pilotto: Sergio Visconti

– 1 LabMonza: Arianna Bettin

– 1 Paolo Pilotto candidato

– 1 Paolo Piffer candidato

Consiglio Comunale con Pilotto Sindaco

Maggioranza: 20 seggi +1

– 15 Pd: Marco Lamperti, Egidio Riva, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara, Marco Pietrobon, Cherubina Bertola, Stefano Toselli, Donatella Paciello, Andreina Fumagalli, Maria Giovanna Porro, Leonardo Braccio, Lorenzo Gentile, Francesca Dell’Aquila. Primo subentro: Angelo Luigi Imperatori

– 2 Pilotto Sindaco: Sergio Visconti, Ilaria Guffanti. Primo subentro: Fabio Clarotto

– 2 LabMonza: Arianna Bettin, Lorenzo Spedo

– 1 Azione: Tullio Parrella

– 1 Paolo Pilotto sindaco

Opposizione: 10 seggi + 1

– 4 Forza Italia: Massimiliano “Max” Longo, Pierfranco Maffé, Martina Sassoli, Francesco Cirillo

– 3 FdI: Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Monguzzi

– 2 Noi con Dario Allevi: Stefano Galbiati, Desiree Merlini

– 1 Lega: Simone Villa

– 1 Dario Allevi candidato











