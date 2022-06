Risultati Ballottaggio Parma, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Guerra vs Vignali

RISULTATI BALLOTTAGGIO PARMA, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2022: AFFLUENZA E COME SI VOTA

Dalle ore 7 alle 23 urne aperte anche oggi a Parma per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022: l’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura delle urne, con i risultati che daranno il nome del nuovo sindaco in grado di guidare il Consiglio Comunale nei prossimi 5 anni.

RISULTATI BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2022/ Diretta voto: affluenza, sindaci eletti

Dopo i risultati del primo turno (12 giugno scorso) sono Michele Guerra – candidato in quota Centrosinistra – e Pietro Vignali – ex sindaco di Parma, quota Centrodestra – a sfidarsi fino all’ultimo voto, partendo dal vantaggio netto dell’assessore uscente della giunta Pizzarotti. Solo due settimane fa Guerra prese il 44,18% delle preferenze con 32.567 voti totali, assicurandosi il ballottaggio in vantaggio contro il candidato del Centrodestra (Lega-FI) Vignali, per lui 21,25% al primo turno con 15.666 preferenze. Battuti 14 giorni fa tanto il candidato centrista Dario Costi (13,49%) quanto il candidato unico di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi (7,53%). Capire come si vota al ballottaggio delle Comunali è impresa molto semplice: basta una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, non è permesso alcun voto disgiunto, valgono le preferenze del primo turno. A sostenere i candidati sono invece queste rispettive liste (non ci sono stati apparentamenti rispetto al primo turno): con Michele Guerra troviamo Pd (24,24% le preferenze di lista due settimane fa), Effetto Parma con Pizzarotti (8,48%), Michele Guerra Sindaco (7,61%), Parma La Sinistra Coraggiosa (2,62%), Onda Progressista Liberale Ecologista Referendaria (1,12%), Italia Viva-Psi-Centro Democratico (0,96%). Con Vignali invece le liste Vignali Sindaco (13,03%), Lega (4,14%), Forza Italia-Udc-Noi con l’Italia-Toti-Popolo Famiglia (2,63%), Sicurezza e Decoro (0,80%), Ambiente e Salute (0,40%). Durante la giornata saranno resi noti alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 i dati sull’affluenza alle urne: dopo le ore 23 invece non sono attesi exit poll, semmai i principali istituti demoscopici faranno pervenire i primi dati reali con proiezioni e spoglio in tempo reale.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO?/ Elezioni Comunali 2022: regole voto e info scheda

PARMA, RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022: GUERRA VS VIGNALI, CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO?

L’esperienza della doppia giunta Pizzarotti negli ultimi 10 anni a Parma rende in vantaggio l’area progressista ancora molto legata all’ex sindaco un tempo candidato M5s (oggi la lista di Conte non si è nemmeno presentata al primo turno) e fa pensare che i risultati del ballottaggio Parma si concluderanno cosi.

Sarà dunque difficile per Pietro Vignali, di ritorno nella contesa delle Elezioni Comunali dopo i ben noti guai giudiziari, recuperare lo svantaggio in questo ballottaggio: in attesa dei risultati in arrivo dopo le ore 23, il candidato sindaco in quota Centrodestra ha incassato l’appoggio “informale” di Fratelli d’Italia anche se non vi sarà alcun apparentamento sulla scheda elettorale di questo secondo turno. «In queste settimane non si è parlato solo di Parma, di quartieri, sicurezza e altri temi ma si è movimentata una grande macchina del fango con accuse utilizzate da dieci anni, come un disco rotto», ha spiegato Vignali nell’incontro con i propri candidati consiglieri, «non ci saranno apparentamenti ma ringrazio Fratelli d’Italia per l’appoggio ricevuto. Credo che il grande astensionismo registrato al primo turno, che mi ha molto sorpreso (l’affluenza al 51,7%, ndr), sia stato dovuto anche alle divisioni nel nostro schieramento, quindi spero che il sostegno di FdI possa aiutare a riportare a votare chi era rimasto disorientato e non si è recato alle urne lo scorso 12 giugno. Stiamo parlando anche con tutti i candidati sindaco che non sono andati al ballottaggio e ai loro elettori. Potrebbero esserci ulteriori sostegni». Di contro, il candidato del Centrosinistra Michele Guerra punta sul cambiamento dopo le precedenti giunte di Centrodestra: «In questa campagna elettorale ho voluto scegliere come nostro tema la frase “Ho scelto il futuro”, ad indicare che in questo 2022 ancora segnato dalle crisi degli ultimi tempi occorre pensare strumenti innovativi per guidare una città trasformata e bisognosa di cure. In quel “futuro” c’è anche la rinuncia agli strumenti del passato e la necessità a staccarsi il più possibile da altre crisi, in modo particolare quella terribile del 2011, che ha messo la nostra città in ginocchio a livello economico, sociale e amministrativo e le ha arrecato un danno d’immagine senza precedenti».

Risultati Ballottaggio Como, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Minghetti vs Rapinese

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PARMA: SEGGI E NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DOPO IL BALLOTTAGGIO

Cominceranno alle ore 23 gli scrutini in diretta dai seggi di Parma per scoprire chi sarà il nuovo sindaco e quali saranno i consiglieri eletti in Consiglio: in attesa dunque dei risultati al ballottaggio per le Elezioni Comunali 2022 definitivi, ecco qui sotto la doppia ipotesi su come sarà la composizione di maggioranza e opposizione nel prossimo Consiglio Comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri più votati al primo turno (salvo riconteggi, rinunce, sostituzioni in quanto nominati poi assessori).

Consiglio Comunale Parma con Guerra Sindaco

Maggioranza 20 seggi

– 12 Pd: Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Manuel Marsico, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi, Sandro Maria Campanini, Alicia Maria Carrillo Heredero detta Carrillo, Gabriella Corsaro, Caterina Conforti, Alessandra Tazzi, Stefano Cantoni, Giulio Guatelli

– 4 Effetto Parma: Marco Bosi, Michele Alinovi, Oronzo Pinto, Cristian Salzano

– 3 Guerra Sindaco: Antonio Nouvenne, Leonardo Spadi, Saba Giovannacci detto Saba

– 1 Sinistra Coraggiosa: Anna Rita Maurizio

– 1 il sindaco Guerra

Opposizione 10 seggi +1

– 3 Vignali Sindaco: Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini

– 1 Lega: Laura Cavandoli

– 1 Forza Italia: Laura Schianchi

– 1 candidato Pietro Vignali

– 1 Civiltà Parmigiana: Maria Federica Ubaldi

– 1 Ora con Dario Costi Sindaco: Serena Brandini

– 1 candidato Dario Costi

– 1 candidato Priamo Bocchi

– 1 candidato Enrico Ottolini

Consiglio Comunale Parma con Vignali Sindaco

Maggioranza 20 seggi

– 14 Lista Vignali Sindaco: Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini, Marco Osio, Andrea Aiello, Paolo Peschiera, Luigi Tomaselli, Cristina Zarotti, Mario Taliani, Matteo Barozzi, Stella Piazza, Gabriele Andreetti, Cristina Conti, Federico Giacomazzi

– 4 Lega: Laura Cavandoli, Emiliano Occhi, Andrea Bettati, Maurizio Campari

– 2 Forza Italia: Laura Schianchi, Leonardo Cassinelli

– 1 il sindaco Vignali

Opposizione 10 seggi +1

– 5 Pd: Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Manuel Marsico, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi

– 2 Effetto Parma: Marco Bosi, Michele Alinovi

– 1 Guerra Sindaco: Antonio Nouvenne

– 1 candidato Michele Guerra

– 1 Civiltà Parmigiana: Maria Federica Ubaldi

– 1 candidato Dario Costi

– 1 candidato Priamo Bocchi











© RIPRODUZIONE RISERVATA