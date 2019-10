RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Chi è a punteggio pieno? Diretta gol live

Avvicinandoci ai risultati di Champions League per le partite di martedì, è chiaro che dopo un solo turno ci siano tante squadre che sono a punteggio pieno, avendo semplicemente dovuto vincere la prima partita della stagione. Con riguardo alle gare che si disputano tra poco, le formazioni che arrivano da un successo sono Psg, Bayern, Dinamo Zagabria, Manchester City e Lokomotiv Mosca; di queste, le ultime due sono le uniche ad aver vinto in trasferta e dunque hanno un ottimo vantaggio, pur se va detto che i russi ospitano l’Atletico Madrid e il pronostico non è a loro favore. I colpi sono invece quelli della Dinamo Zagabria, che ha battuto un’ottima squadra come l’Atalanta, e del Psg che ha vinto nettamente la partita di cartello contro il Real Madrid; i transalpini sono già in ampio vantaggio, anche per differenza reti, per vincere il gruppo A ma chiaramente questa sera dovranno fare risultato sul campo del Galatasaray, dove hanno perso due volte su due. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE DI MARTEDì 1 OTTOBRE

I risultati di Champions League per la seconda giornata della fase a gironi iniziano con le partite di martedì 1 ottobre: naturalmente ce ne sono otto in programma, e si tratta delle gare che riguardano i gruppi A ,B, C e D. Si gioca, come sappiamo, a giorno invertito rispetto al primo; questo è il motivo per cui Atalanta-Shakhtar Donetsk (ore 18:55, uno dei due anticipi) e Juventus-Bayer Leverkusen (ore 21:00) vanno in scena oggi. Le altre gare nel calendario del martedì sono Real Madrid-Bruges, l’altro anticipo delle ore 18:55 e valida per il girone A; poi, alle ore 21:00, Galatasaray-Psg (sempre gruppo A), Tottenham-Bayern e Stella Rossa-Olympiacos (gruppo B), Manchester City-Dinamo Zagabria (gruppo C) e Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (gruppo D). Naturalmente sarà anche interessante stabilire come cambierà la classifica dei quattro gironi coinvolti, adesso però possiamo presentare alcuni dei temi principali legati a questa giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DUE ITALIANE

Per i risultati di Champions League abbiamo dunque in campo Atalanta e Juventus: situazioni simili per le due squadre che vanno a caccia della prima vittoria, che stanno volando in campionato (rispettivamente terza e seconda in classifica) ma che in campo internazionale sono andate incontro a risultati differenti. La Dea ha perso malissimo a Zagabria, sul campo della Dinamo: lo 0-4 sarà ricordato come l’esordio assoluto nei gironi di Champions League e adesso Gian Piero Gasperini deve rialzare la testa per provare a superare il girone, contro un avversario a sua volta reduce da una sconfitta (ma contro il Manchester City). Delusa anche la Juventus, che è andata avanti di due gol contro l’Atletico Madrid ma si è fatta rimontare nel finale: la qualificazione per i bianconeri diventa allora insidiosa, ma la prestazione su uno dei campi più difficili di tutta Europa è stata confortante e Maurizio Sarri sa che questa è la strada giusta. Non resta dunque che aspettar che le otto partite del martedì abbiano inizio…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:55 Real Madrid-Bruges

Ore 21:00 Galatasaray-Psg

CLASSIFICA: Psg 3, Bruges 1, Galatasaray 1, Real Madrid 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Stella Rossa-Olympiacos

Ore 21:00 Tottenham-Bayern

CLASSIFICA: Bayern 3, Olympiacos 1, Tottenham 1, Stella Rossa 0

GRUPPO C

Ore 18:55 Atalanta-Shakhtar

Ore 21:00 Manchester City-Dinamo Zagabria

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 3, Manchester City 3, Shakhtar 0, Atalanta 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Juventus-Bayer Leverkusen

Ore 21:00 Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

CLASSIFICA: Lokomotiv Mosca 3, Atletico Madrid 1, Juventus 1, Bayer Leverkusen 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA