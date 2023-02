RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Pep Guardiola va a Lipsia! Diretta gol live score

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ALTRA PARTITA

Dopo avere giustamente concesso a Inter Porto la ribalta nella nostra presentazione delle partite di oggi per i risultati Champions League, dobbiamo comunque spendere qualche parola anche sull’altro incontro, cioè Lipsia Manchester City. Partiranno naturalmente favoriti gli inglesi allenati da Pep Guardiola, che inseguono quella che sarebbe la prima Champions League per i Citizens nella loro storia e anche la prima per il loro allenatore lontano da Barcellona. Il Lipsia nelle ultime stagioni è diventato una bella realtà del calcio europeo.

Ricordiamo in particolare la semifinale raggiunta dai tedeschi nell’edizione 2020, ma è chiaro che gli occhi di tutti saranno concentrati soprattutto sul Manchester City, accomunato al PSG con l’etichetta dei nuovi ricchi rampanti del calcio europeo che però non hanno ancora conquistato la Champions League. Il Lipsia in questa stagione non sta entusiasmando nemmeno in Bundesliga, chissà se sarà capace di mettere il bastone tra le ruote – almeno nella partita d’andata in casa propria – alla corazzata di Manchester… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

Oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, i risultati Champions League ci faranno ancora una volta compagnia con altre due partite, che sono d’altronde le ultime che ancora mancano per completare il quadro dell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Da questo punto di vista, non c’è infatti niente di nuovo da segnalare: tifosi e appassionati sono ormai abituati al fatto che gli ottavi di Champions League siano spalmati su due diverse settimane sia all’andata sia al ritorno, facendoci quindi compagnia complessivamente per circa un mese, anche per consentire ad Europa League e Conference League di rimettersi in pari, disputando nello stesso periodo playoff ed ottavi.

Di conseguenza, le partite in programma sono solamente due per ogni sera, ma questo naturalmente non vuol dire che le emozioni siano di meno: le squadre rimaste in lizza sono le più forti d’Europa e anche oggi ci sarà da stare molto attenti, anche in ottica italiana. Per la precisione, stasera i risultati Champions League ci proporranno queste due partite, entrambe con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00: Inter Porto e Lipsia Manchester City, che poi saranno nella seconda settimana anche al ritorno, ma di martedì perché si alternano i giorni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’INTER

Presentando i risultati Champions League, oggi naturalmente spicca l’impegno dell’Inter contro il Porto, una partita che fatalmente vivrà nel “nome” di José Mourinho, che nella sua carriera ha portato alla conquista della Champions League sia i lusitani sia i nerazzurri. Restando invece agli aspetti più strettamente tecnici e d’attualità, l’esito è stato sulla carta abbastanza fortunato nel sorteggio degli ottavi di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi, che d’altronde aveva qualche credito con la fortuna dopo il girone con Bayern Monaco e Barcellona: i nerazzurri hanno ottenuto quattro punti contro i catalani, buttando fuori dalla Champions League la capolista della Liga, adesso si può sperare di fare almeno ancora un altro passo avanti.

Di fronte ci sarà il Porto, squadra che ha vinto il girone forse meno “affascinante” della fase precedente: guai però a pensare che sia un incrocio facile, perché i lusitani hanno una notevole esperienza internazionale e negli ultimi anni tante formazioni italiane sono state eliminate proprio dal Porto nelle Coppe europee. Gli ultimi due casi sono paradigmatici, perché il Porto ha messo fine alle avventure di Juventus e Milan nelle scorse due stagioni e anche Simone Inzaghi ricorda un’eliminazione alla guida della Lazio, però non si può nemmeno negare che sia una sfida alla portata per chi ha vinto contro Barcellona e Napoli: queste sfide piacciono ai nerazzurri e l’obiettivo dei quarti di finale è realistico.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00 Inter Porto

Ore 21.00 Lipsia Manchester City











