Risultati Champions league/ Diretta gol live score dei match (andata 1^ turno)

Con oggi mercoledi 10 si chiuderà la fase di andata del primo turno preliminare di Champions league, i cui risultati sono certamente molto attesi da tutti gli appassionati. Se infatti ora a tabellone non vi sono nomi altisonanti come quelli del Liverpool campione in carica o dei club italiani, che entreranno in gioco solo nelle fasi successive del primo torneo per club del continente, non vuol dire che non assisteremo a match di grande valore e dove sarà grande spettacolo. Ecco quindi che pure nel primo turno preliminare le sorprese e i colpi di scena potranno essere dietro l’angolo, e quindi anche per i risultati di Champions league che otterremo quest’oggi. Se poi controlliamo il programma vediamo subito che ci appare fittissimo con ben 8 incontri. Il primo fischio d’inizio (secondo l’ora italiana) infatti è stato previsto per le ore 17,30 alla Selam Stermazi di Tirana dove si giocherà Partizani-Qarabag: di fila alle ore 19.00 sarà invece la volta di Bate-Piast e Sheriff-Saburtalo. Alle ore 20.00 occhi puntati invece a Budapest per la sfida tra Ferencvaros e Ludogorets, mentre solo 15 minuti dopo avrà inizio la partita tra Slovan Bratislava e Sutjeska. Da programma ricordiamo poi che alle ore 20,45 si udirà il fischio d’inizio per le partite Dundalk-Riga e Lindfield-Rosenborg. Ultimo match atteso per le ore 22,00 tra Valur e Maribor.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: COME FUNZIONA IL PRIMO TURNO

Come detto, con i risultati di Champions league che otterremo oggi, si chiuderà il round di andata per i match del primo turno di qualificazione. Ma come funziona questa fase così complicata del tabellone? Come è noto le stesse squadre in campo oggi saranno poi ancora protagoniste settimana prossima, nelle date del 16 e 17 luglio per disputare i match di ritorno, che daranno quindi i verdetti definitivi. Qui quindi le 16 squadre vincenti passeranno direttamente al secondo turno preliminare, che si accenderà nella sua prima parte il 23 e 24 luglio (mentre gli incontri di ritorno verranno disputati il 30 e 31 dello stesso mese). E i club sconfitti? Questi infatti da regolamento verranno inseritiu nel percorso campione nel secondo turno di qualificazione dell’Europa league, con una sola nota a margine. Per quanto riguarda infatti il match tra Celtic e Sarajevo le cose si complicano visto che in vista del terzo turno di qualificazione sarebbe necessario riequilibrare le regole di accesso al tabellone, considerato che il Liverpool sarà presente sia come vincitrice in carica che per merito nella precedente edizione del campionato nazionale. Prima però di guardare così in avanti diamo la parola al campo e attendiamo i risultati della Champions league di oggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 17:30 Partizani-Qarabag

Ore 19:00 BATE-Piast

Ore 19:00 S. Tiraspol-Saburtalo Tbilisi

Ore 20:00 Ferencvaros-Ludogorets

Ore 20:15 Slovan Bratislava-Sutjeska

Ore 20:45 Dundalk-Riga FC

Ore 20:45 Linfield-Rosenborg

Ore 22:00 Valur -Maribor



