Risultati Champions League/ Diretta gol live, andata 1° turno preliminare (9 luglio)

Oggi martedì 9 luglio è già giorno di risultati Champions League: può sembrare strano, ma gli appassionati sanno che i mesi estivi sono ricchi di partite dei vari turni preliminari, dunque già in questi giorni si scende in campo per le primissime fasi della Champions League 2019-2020 che per tutte le big più attese, dal detentore Liverpool alle nostre quattro rappresentanti Juventus, Napoli, Inter e l’attesa debuttante Atalanta comincerà solamente verso metà settembre nella fase a gironi. Per la precisione le partite di oggi valgono per l’andata del primo turno preliminare e saranno otto, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani: alle ore 15.00 Astana Cluj, alle ore 16.00 Ararat AIK, alle ore 18.00 avremo invece HJK HB Torshavn e Kalju Shkendija, fischio d’inizio alle ore 19.45 per Sarajevo Celtic, infine alle ore 20.00 cominceranno le ultime tre partite, che saranno Dudelange Valletta, Suduva Stella Rossa e TNS KF Feronikeli.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per queste partite d’andata del primo turno preliminare, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che come già accennato non coinvolgeranno alcuna squadra italiana. Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì, come poi avverrà nel tabellone principale: questa settimana (9-10 luglio) e la prossima (ritorno, 16-17 luglio) ci saranno gli incroci del primo turno, poi si proseguirà senza mai interruzioni, perché i turni preliminari sono in totale ben quattro e tutti con partite di andata e ritorno. Dunque il 23-24 (andata) e il 30-31 luglio (ritorno) avremo il secondo turno, mentre le date del terzo turno saranno 6-7 e poi 13-14 agosto. Infine l’ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, in programma il 20-21 agosto per l’andata e il 27-28 agosto per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 sarà completo e il 29 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 1° TURNO PRELIMINARE (ANDATA)

