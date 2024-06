Risultati eletti FdI Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

Si sono conclusi gli scrutini delle Elezioni Comunali di Cagliari del 2024, con la pubblicazione di tutti i nomi dei consiglieri eletti che occuperanno un posto nel Consiglio comunale: tra queste righe ci soffermeremo in particolare sul risultato di FdI, partendo dal ricordare che sul territorio sardo il centrodestra arrivava alle urne in una posizione di leggero svantaggio dopo aver perso la presidenza regionale pochi mesi fa. Forse non ha premiato la scelta di FdI di non ricandidare nelle Elezioni Comunali il sindaco uscente di Cagliari – che è tra gli eletti in Regione -, o forse gli elettori sardi non sono stati convinti dalla figura (ignota fino a poche settimane fa) di Alessandra Zedda; ma al di là di tutto non si può negare che comunque il centrodestra ha raggiunto un buon 34,22% di voti.

Inutile sottolineare che i consensi maggiori li hanno raccolti i meloniani, che si sono guadagnati il 10,27% nel capoluogo sardo, seguiti (in coalizione) dai Riformisti, da FI, dalla Lega e da due Civiche; mentre dall’altra parte il candidato del centrosinistra – Massimo Zedda – ha conquistato il 60,29% delle preferenze al primo turno di votazioni. Nel dettaglio, forte del suo 10%, FdI potrà contare su almeno 4 seggi di eletti nel Consiglio di Cagliari, occupati – secondo le proiezioni – da: Corrado Maxia, Pierluigi Mannino, Alessio Mereu e Stefania Loi. (Agg di LD)

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FDI ALLE ELEZIONI CAGLIARI 2024

Elezioni Comunali Cagliari 2024, attesa per conoscere i risultati della giornata di voto, che insieme ai nuovi Eurodeputati stabilirà quali sono state le preferenze per i nomi dei consiglieri eletti. FdI quest’anno ha scelto di non candidare l’uscente sindaco eletto nel 2019, con la maggioranza di voti Paolo Truzzu, ma di sostenere la candidatura del consigliere regionale e più volte anche assessore comunale Alessandra Zedda. Nonostante i due concorrenti della opposte colazioni abbiano lo stesso cognome, per il centro sinistra infatti il candidato è Massimo Zedda, i rispettivi partiti hanno voluto specificare che non sono parenti. Fratelli d’Italia alle Comunali ha scelto di presentare una lista di nomi, che se eletti entreranno come consiglieri.

Ecco chi sono i candidati: Piero Arangino, Enrico Baldazzi, Alice Carta, Maristella Casula, Michele Colombelli, Cinzia Corda, Alessandro Deidda, Simone Erriu, Anna Francesca Espis, Anna Virginia Floris, Efisio Flutto, Gianluca Grosso, Micaela Locci, Stefania Loi, Francesca Mameli, Pierluigi Mannino, Ottavia Marini, Maria Antonietta Martinez, Corrado Maxia, Michela Meloni, Alessio Mereu, Luca Murgia, Claudio Murru, Massimo noto Max Okroglic, Serafino Olianas, Federico Onnis Cugia, Andrea Orecchioni, Gianluca Palla, Gabriele Pilia, Marco Randaccio, Emanuela nota Manu Sanna, Giuseppe Enrico noto Beppone Serra, Salvatore noto Toto Sirigu, Gianluca Zedda.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FdI NELLE ELEZIONI COMUNALI CAGLIARI 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019, FdI è risultato primo partito per numero di preferenze e voti, aggiudicandosi anche il maggior numero di seggi, cioè 6 in totale. Il candidato sindaco Paolo Truzzu aveva vinto ed è poi stato confermato nonostante le polemiche dell’avversaria Francesca Ghirra, che aveva annunciato di voler fare ricorso per un riconteggio dei voti e andare al ballottaggio.

I consiglieri eletti in quella occasione con il maggior numero di voti erano stati: Antonello Floris, Alessio Mereu e Pierluigi Mannino, Enrica Anedda e Corrado Maxia.

