Risultati Elezioni Comunali 2019/ Rovigo al Csx, Festa sindaco di Avellino. Foggia…

Risultati Elezioni Comunali 2019, primi verdetti nei comuni campani, pugliesi e veneti. Partiamo da Foggia, con i dati che arrivano dalle sezioni scrutinate che confermano il trend del primo turno: Franco Landella del Centrodestra è al 54,26%, il candidato del Centrosinistra Giuseppe Cavaliere è al 45,74%. Secondo Youtrend, l’esponente di Forza Italia sarà il nuovo sindaco del Comune pugliese. Il Centrosinistra si riscatta a Rovigo: Edoardo Gaffeo ha vinto il ballottaggio contro Monica Gambardella del Centrodestra ed è il nuovo primo cittadino del Comune veneto. Dopo 40 sezioni scrutinate sulle 56 totali, Gaffeo è al 51%, la Gambardella è al 49%. Nuovo sindaco anche ad Avellino, dove ha la meglio un candidato di liste civiche: parliamo di Gianluca Festa. Sostenuto da Davvero Avellino, Ora Avellino, Avellino vera e W la libertà, Festa è al 51,47% dopo 71 sezioni su 72, battuto Luca Cipriano del Centrosinistra (48,53%). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: AFFLUENZA ORE 19

17 Comuni in Campania alle ore 19 hanno segnato per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2019 una affluenza del 31,2%, una delle più basse di tutta Italia rispetto anche al primo turno del 26 maggio scorso: gli 11 Comuni in Puglia hanno invece segnato il dato di affluenza al 30,31%, ancora peggio dei “colleghi” campani. Da ultimo, il Veneto con i suoi 11 Comuni vede fermarsi il dato al 39,54%, comunque in calo rispetto al 54,82%, risultati del primo turno; entrando nelle pieghe delle città più importanti al secondo turno, quando mancano ancora poche ore alla chiusura dei seggi, la città di Rovigo registra all’affluenza del 35,38% degli aventi diritto al voto. Nel Comune di Foggia al ballottaggio tra Landella e Cavaliere hanno partecipato al voto finora un bassissimo 29,87% degli aventi diritto al voto, superato dalla vicina San Giovanni Rotondo al 30,63%. Per quanto riguarda la sfida invece ad Avellino tutta interna al Centrosinistra, nel comune irpino si sfalda l’affluenza alle urne alle ore 19 con il 31,63% che stride con il 54,11% di sole due settimane fa: crollo choc addirittura dal 41,41% al 18,29% del ballottaggio nel comune in provincia di Napoli famoso per il “papi-gate” di Berlusconi, Casoria. (agg. di Niccolò Magnani)

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: BALLOTTAGGIO A ROVIGO, FOGGIA E AVELLINO

Da Avellino a Foggia, passando per Rovigo: questi sono solo tre dei 136 comuni italiani che tornano al voto oggi per le elezioni comunali 2019. È arrivato il giorno del ballottaggio. Per quanto riguarda l’Irpinia, al voto anche Ariano Irpino e Castel Baronia, oltre ad Avellino. Ad Ariano il sindaco uscente Domenico Gambacorta sfida il giovane Enrico Franza, che può contare su altre forze al suo fianco, dopo aver conquistato il ballottaggio con il centrosinistra. Castel Baronia è un po’ il fuori programma, perché c’è stato un primo turno rocambolesco, finito infatti in perfetta parità tra i due, Felice Martone e Fabio Montalbetti. Se andasse così anche oggi, passerebbe il più anziano, il sindaco uscente. In Puglia sono 11 i comuni chiamati al voto per il ballottaggio, tra cui Foggia. Nel Barese, in rigoroso ordine alfabetico, è Corato il primo Comune al ballottaggio, poi Putignano e Rutigliano. Nel Brindisino il testa a testa toccherà solo a due città, Mesagne e Ostuni. Quattro le città al ballottaggio nel Foggiano: San Severo, Orta Nova, San Giovanni Rotondo e Torremaggiore. Infine il Salento: al voto il solo comune di Copertino.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: BALLOTTAGGIO AD AVELLINO

Sfida all’ultimo voto alle elezioni comunali 2019 anche per Avellino, dove si contendono il ruolo di sindaco al ballottaggio due candidati di centrosinistra. Da un lato c’è Luca Cipriano, supportato dal Pd, dall’altro Gianluca Festa. Entrambi dovranno contare sulle loro forze, anche perché non ci sono stati apparentamenti. C’è solo l’endorsement pubblico di Massimo Passaro e dei “cittadini in movimento”, invece gli altri schieramenti hanno preferito non dare alcuna indicazione di voto ai propri elettori. Non si è verificato dunque lo scenario dell’anno scorso, quando Vincenzo Ciampi del M5s ottenne il sostegno pubblico da parte della Lega, di Dino Preziosi e soprattutto di Luca Cipriano. Tutti furono compatti pur di non far vincere Nello Pizza, che guidava la coalizione sostenuta dal Pd e dai demitiani, molti dei quali ora sostengono proprio Cipriano con i dem. In merito al primo turno, quest’ultimo ha conquistato il 32,43 per cento delle preferenze: circa quattro punti percentuali in più di Gianluca Festa (28,67 per cento) che quindi spera nel ribaltone.

BALLOTTAGGIO AMMINISTRATIVE A FOGGIA, I RISULTATI

La sfida al ballottaggio a Foggia è tra il candidato del centrodestra, il sindaco uscente Franco Landella, e Pippo Cavaliere, già vicesindaco con le precedenti amministrazioni guidate dai sindaci Chirolli e Mongelli. Per la prima volta dopo vent’anni a Foggia un sindaco uscente punta alla riconferma, tra l’altro nell’ultima roccaforte del centrodestra in Puglia. Nel primo turno ha chiuso con il 46,11 per cento, mentre Pippo Cavaliere, ingegnere e presidente della Fondazione antiusura, ha totalizzato il 33,71 per cento delle preferenze. Attorno a lui però si è stretto compatto il centrosinistra. Per la prima volta si sono riuniti i sindaci del centrosinistra pugliese per sostenerlo. Solo Rinaldo Melucci, primo cittadino di Taranto, non è riuscito ad essere presente per l’ultimo comizio. «La Puglia è piena di speranze, tutta la Puglia è con Foggia», ha dichiarato il governatore Michele Emiliano. Sul palco anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, vincente al primo turno. «Andate a votare, non fate decidere agli altri. Tutti lo dobbiamo per la comunità».

ELEZIONI COMUNALI 2019, SFIDA TRA CSX E CDX ANCHE A ROVIGO

E passiamo a Rovigo, dove al secondo turno delle elezioni comunali 2019 si sfidano Monica Gambardella, sostenuta da sei liste di centrodestra, ed Edoardo Gaffeo, che invece è appoggiato da tre liste di centrosinistra. La prima ha ottenuto al primo turno il 38,17 per cento delle preferenze, l’altro invece il 25,42. I due “ballano” da soli, perché non c’è stato alcun apparentamento al secondo turno di ballottaggio. «Non ne sono stati fatti per non condizionare gli elettori, per non strumentalizzarli», ha commentato Gambardella a tal proposito. Più conciso il rivale: «Nessun apparentamento è stato fatto, ora avanti tutta per dare un vero autentico cambiamento a Rovigo dopo anni di malgoverno del centrodestra». Eppure c’era stata un’apertura da parte del capolista del Pd Graziano Azzalin nei confronti di Silvia Menon, che però ha deciso di dire addio alla politica lasciando libertà di scelta ai propri elettori e alle sue tre liste civiche. Era rimasto alla finestra Casapound, che non ha fornito alcuna indicazione.



