Elezioni Comunali 2019, Ballottaggio/ Diretta risultati amministrative: come si vota

Tutto pronto per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2019 dopo un primo turno che due settimane fa, contemporaneamente alle Europee e alle Regionali Piemonte, ha rappresentato una battuta d’arresto imponente e importante del Movimento 5 Stelle. 136 Comuni di cui 15 capoluoghi li ritroviamo in diretta alle urne per questa domenica 9 giugno 2019, con i consueti orari e le consuete modalità di voto (vedi il focus “Come si vota” a fondo pagina, ndr) per dirimere in ultima analisi i nuovi sindaci da eleggere: Centrodestra a guida Salvini e Centrosinistra si sfidano per la quasi totalità dei centri più importanti mentre gli sconfitti M5s – a parte a Campobasso dove partecipano al ballottaggio per un soffio – potranno essere di fatto l’ago della bilancia in più Comuni. Sono al Governo con la Lega ma l’elettorato grillino già più volte si è espresso con tendenze molto più “sinistre” che “destre” e per questo motivo sarà importante valutare i risultati della nottata (scrutini che partono dalla chiusura dei seggi delle 23 in poi, ndr) per riscontrare verso dove potrà proiettarsi il futuro di Di Maio e del Movimento 5 Stelle.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: I 136 COMUNI AL BALLOTTAGGIO

Potenza, Campobasso, Ascoli Piceno, Avellino, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania e Vercelli sono i 15 capoluoghi integrati ai complessivi 136 Comuni che partecipano al secondo turno delle Elezioni Comunali 2019 in questa domenica 9 giugno. Non dovranno partecipare al voto Firenze, Bari, Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce (dove si sono confermati i sindaci di Centrosinistra nel primo turno delle Amministrative del 26 maggio scorso), ma neanche Perugia e Vibo Valentia dove è stato il Centrodestra a confermarsi leader in città; niente ballottaggio anche per Pescara e Pavia dove al primo turno è avvenuto il “ribaltone” da centrosinistra alla coalizione Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia. Dei 136 Comuni al voto per rinnovare il Consiglio Comunale e il sindaco, tra i più interessanti (non capoluogo) troviamo Gioia Tauro in Calabria, Castel Volturno e Casal di Principe in Campania, Carpi e Cesena in Emilia Romagna, Civitavecchia nel Lazio, Dalmine, Cormano, Rozzano, Paderno Dugnano in Lombardia, Recanati e Fano nelle Marche, Novi Ligure, Rivoli, Settimo Torinese in Piemonte, Piombino e Rosignano Marittino in Toscana, Foligno, Gubbio e Orvieto in Umbria.

CDX-CSX-M5S: LE SFIDE NEI 15 CAPOLUOGHI

Le sfide nei 15 capoluoghi di provincia per questo ballottaggio alle Elezioni Comunali rappresentano quasi dovunque un derby tra Centrodestra a guida Salvini da un lato e il Centrosinistra del Pd di Zingaretti: ad eccezione di Avellino, dove si sfidano due candidati sostenuti dal centrosinistra (Cipriano-Festa) e Campobasso dove è ancora in corsa un candidato del M5s Gravina contro la candidata del Centrodestra Maria Domenica D’Alessandro. Per quanto riguarda Potenza, Ascoli Piceno, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli la partita è tutta un Salvini vs Pd, riassumendo a sommi capi. A Potenza, ballottaggio tra Mario Guarente, centrodestra, 44,73% e Valerio Tramutoli, sostenuto da due liste civiche, 27,41%; ad Ascoli Piceno davanti Fioravanti (Cdx senza Berlusconi) e Piero Celani, sostenuto da Forza Italia, Centrosinistra e liste civiche. Pd al ballottaggio a Verbania, dove la sindaca uscente Silvia Marchionini, 37,5%, sfida il candidato del centrodestra Giandomenico Albertella, 45,81%; sfida a Vercelli tra Maura Forte (24,6% col Pd al primo turno) Andrea Corsaro, centrodestra col 41,8% due settimane fa. A Cremona sfida tra Gianluca Galiberti, 46,37%, centrosinistra e Salvatore Malvezzi, 41,65%, centrodestra; Livorno in vantaggio il centrosinistra Luca Salvetti, 34,2% che al ballottaggio se la vede con Andrea Romiti, centrodestra, 26,64%. Come riporta l’Ansa, «a Ferrara tra Alan Fabbri, 48,44%, centrodestra, e Aldo Modonesi, 31,75%, centrosinistra; a Foggia tra Franco Landella, 46,11%, centrodestra, e Pippo Cavaliere, 33,71%, centrosinistra. A Forlì tra Gian Luca Zattini, 45,8%, centrodestra, e Giorgio Calderoni, 37,21, centrosinistra». Infine, a Reggio Emilia sfida tra Luca Vecchi, centrosinistra col 49,1% del primo turno contro Roberto Salati, centrodestra, al 28,22%; a Prato Matteo Biffoni, centrosinistra, sfida con il 47,16% Daniele Spada, centrodestra, 35,12% al primo turno mentre a Rovigo Monica Gambardella, centrodestra, 38,17% dei voti, contro Edoardo Gaffeo, centrosinistra, 25,42%.

ELEZIONI COMUNALI 2019, COME SI VOTA AI BALLOTTAGGI

La procedura per capire come si vota ai ballottaggi delle Elezioni Comunali 2019 è assai più semplice rispetto al primo turno: in primo luogo non vi sono candidati consiglieri comunali da indicare, avendolo già fatto due settimane fa e con le preferenze che vengono tenute buone in attesa di capire come si comporrà il nuovo Consiglio Comunale con la maggioranza data proprio dai risultati di questi ballottaggi. Consueti orari – si vota dalle ore 7 alle 23, scrutinio subito dopo e affluenza alle ore 12, 19, 23 – e i consueti strumenti da portare – documento d’identità e scheda elettorale – la scheda elettorale in mano ai votanti dei 136 Comuni iscritti al secondo turno è assai meno complessa. Solo due candidati sindaci, bisogna segnare la propria croce sul candidato sindaco preferito. In alto si trova il rettangolo con il nome del candidato sindaco, mentre nella parte sotto della scheda elettorale ci sono tutte le liste che lo appoggiano, che possono essere di più rispetto a quelle del primo turno a seconda degli eventuali apparentamenti ufficiali emersi in queste due settimane di campagna elettorale per i ballottaggi delle Amministrative nei 136 Comuni chiamati ancora al voto.



