Risultati Europa League/ Diretta gol live 2° turno preliminare, 16 settembre

Oggi mercoledì 16 settembre è giorno di risultati Europa League, dal momento che si giocheranno tre anticipi del secondo turno preliminare della Europa League 2020-2021, del quale poi gran parte del programma è atteso per domani. Normalmente i preliminari di Europa League avrebbero dovuto disputarsi nel cuore dell’estate (con il secondo turno saremmo ancora a luglio), ma tutto è logicamente slittato a causa dei ritardi a tutta l’attività calcistica legati alla pandemia di Coronavirus. Nel mese scorso avevamo anzi vissuto il primo turno preliminare di Europa League insieme al gran finale della precedente edizione conquistata dal Siviglia in finale contro l’Inter, che ha dunque solo sfiorato una Coppa che all’Italia manca ormai da 21 anni. Proprio il secondo turno preliminare chiamerà in campo domani il Milan, che dovrà superare questo e poi altri due ostacoli se vorrà raggiungere Roma e Napoli nella fase a gironi. Oggi invece, ad essere onesti, i tre anticipi vedranno protagoniste squadre poco conosciute, ricordiamo comunque il calendario di questi appuntamenti, espresso in orari italiani: si comincia alle ore 18.30 con Niedercorn Willem II, poi avremo alle ore 19.00 Hammarby Lech Poznan e infine alle ore 20.00 sarà la volta di B36 Torshavn TNS.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i primi risultati Europa League del secondo turno preliminare, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che come già accennato coinvolgeranno solamente il Milan come squadra italiana. Già nei preliminari le partite di Europa League in linea di massima si giocano al giovedì, come poi avverrà nel tabellone principale, oggi però come detto avremo tre anticipi. In epoca di Coronavirus, con l’esigenza di recuperare il tempo perso, ecco che il secondo turno preliminare, come a dire il vero tutti gli altri, prevede la formula della partita secca, necessaria per non intasare ulteriormente un calendario già costretto in tempi strettissimi. Ad agosto avevamo vissuto il primo turno, ora dopo la sosta per le Nazionali si riparte con il secondo turno, mentre giovedì 24 settembre sarà la volte del terzo turno e infine giovedì 1° ottobre avremo i playoff, che andranno a completare l’elenco delle squadre partecipanti alla fase a gironi della Europa League 2020-2021.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, SECONDO TURNO PRELIMINARE

Ore 18.30

Niedercorn Willem II

Ore 19.00

Hammarby Lech Poznan

Ore 20.00

B36 Torshavn TNS



