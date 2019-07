Risultati Europa League/ Diretta gol live, andata 1° turno preliminare (9 luglio)

Oggi martedì 9 luglio scopriremo già alcuni risultati Europa League: questa settimana infatti è in programma l’andata del primo turno preliminare, con la gran parte delle partite giovedì ma tre anticipi già oggi, dunque nelle prossime ore si scende in campo per le primissime fasi della Europa League 2019-2020. Ricordiamo che i preliminari riguarderanno più avanti anche il Torino, che prende il posto del Milan escluso dalle Coppe europee in questa stagione, mentre Roma e Lazio (in quanto vincitrice della Coppa Italia) entreranno in scena solo nella fase a gironi. Le partite di oggi dunque aprono l’andata del primo turno preliminare di Europa League e saranno tre, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani: alle ore 17.55 avremo St Josephs Rangers, seguita immediatamente alle ore 18.00 da Gzira Hajduk Spalato, infine alle ore 19.30 è in programma il fischio d’inizio della partita Cska Sofia Titograd.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Europa League per queste prime tre partite d’andata del primo turno preliminare, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che più avanti coinvolgeranno anche il Torino. Già nei preliminari le partite di Europa League in linea di massima saranno al giovedì, come poi avverrà nel tabellone principale, però delle variazioni sono possibili con un calendario così ricco. Questa settimana e la prossima (ritorno, 18 luglio) ci saranno gli incroci del primo turno, poi si proseguirà senza mai interruzioni, perché i turni preliminari sono in totale ben quattro e tutti con partite di andata e ritorno. Dunque il 25 luglio (andata) e il 1° agosto (ritorno) avremo il secondo turno, mentre le date del terzo turno saranno naturalmente 8 e 15 agosto, dunque si giocherà anche a Ferragosto. Infine l’ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, in programma il 22 agosto per l’andata e il 29 agosto per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Europa League 2019-2020 sarà completo e il 30 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 1° TURNO PRELIMINARE (ANDATA)

Ore 17.55 – St Josephs Rangers

Ore 18.00 – Gzira Hajduk Spalato

Ore 19.30 – Cska Sofia Titograd



