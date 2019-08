RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live delle partite: si scende in campo!

Si accende questo giovedì tutto dedicato ai risultati di Europa League per il tabellone del ritorno dei terzo turno preliminare e solo tra pochi istanti udiremo il primo fischio d’inizio, atteso al Helsinki tra HJK e Riga. La sfida non è certo delle più popolari nel tabellone odierno, eppure non scordiamo che in tale caso il verdetto per la qualificazione al prossimo turno della coppa è ben in bilico. La partita di andata a Riga infatti aveva visto il risultato di 1-1 al triplice fischio finale, ottenuto con i gol di Vayrynen per i finlandesi e di Bilinski per i lettoni. Difficile quindi fissare un buon pronostico per il match di questa sera: eppure la posta in palio è grande specie per due squadre che sulla carta non sono certo le prime favorite per prendere parte al sorteggio della fase a gironi di Europa League. Non ci resta che dare quindi la parola la campo, si gioca!

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I VERDETTI QUASI FISSATI

In attesa di conoscer i risultati di Europa League di questa sera, e prendendo in considerazione gli esiti emersi nel turno di andata , ecco che per il terzo turno preliminare di coppa, in alcuni casi i verdetti paiono già fissati. Ci riferiamo quindi a questi risultati che ci appare ben complicato da poter capovolgere questa sera: ovviamente però mai dire mai. Vogliamo comunque segnalare nel turno di andata la bella vittoria col risultato di 5-0 del Torino sullo Shakhtyor, esito che sarà ben complicato da ribaltare per i bielorussi, che pure questa sera saranno padroni di casa. Stesso caso per il Vaduz, che primo turno ha subito un brutto KO per 5-0 contro l’Eintracht Francoforte: in casa i tedeschi di certo non si faranno scappare il biglietto per l’acceso ai play off. Segnaliamo in questo senso anche la grande impresa a cui sarebbe chiamato oggi Dinamo Tbilisi: la squadra georgiana infatti dovrebbe ribaltare il KO per 4-0 subito contro il Feyernoord nel turno di andata e non sarà affatto facile.

I WOLVES

Nome di spicco nel tabellone dei match e quindi anche dei risultati della Europa League è quello del club inglese del Wolverhampton che pure oggi sarà in campo di fronte al pubblico di casa dalle ore 20.45 contro gli armeni del Pyunik. La formazione britannica a cui, solo poche settimane, fa si è pure unito l’ormai ex bomber del Milan Patrick Cutrone, è senza dubbio tra le favorite alla qualificazione play off di Europa league: basti considerare non solo il prestigio o il valore della rosa, ma anche il risultato del match di andata per il terzo turno registrato settimana scorsa, ovvero un nettissimo 4-0. Insomma per i Wolves il passaggio del turno non pare in discussione, ma vi è un altro motivo per cui la sfida di stasera va comunque tenuta d’occhio. Come ricordato prima infatti è già stato effettuato il sorteggio dei prossimi incontri dei play off di Europa league: qui nel tabellone quindi vediamo bene che in caso di successo il Wolverhampton incrocerà il Torino di Mazzarri (che pure non rischia tanto oggi contro il Solygorsk). I granata quindi dovranno di certo guardare allo stadio Moulinex questa sera: saranno gli inglesi il loro prossimo ostacolo?

EUROPA LEAGUE, RISULTATI: IL TABELLONE DI RITORNO TERZO TURNO PRELIMINARE

Terzo giorno dedicato ai risultati di Europa League: anche oggi giovedì 15 agosto 2019 la seconda coppa per club del continente sarà di scena e dopo gli anticipi del martedi e mercoledi scorso, oggi si chiuderà finalmente il quadro del tabellone di ritorno del terzo turno preliminare. E’ quindi tempo di ultimi verdetti per la fase iniziale dell’Europa League, e pure per il Torino, unico club italiano per il momento chiamato in causa per le manifestazioni Uefa (dovremo attendere le fase a gironi per le altre squadre azzurre). I ragazzi di Walter Mazzari dunque si giocheranno oggi l’acceso ai prossimi play off (i cui incroci sono già stati decisi dal sorteggio), ultima fase prima dei gironi: per i granata non sarà difficile strappare il pass, ma per altre società il verdetto è quanto mai in bilico.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere quali sono i match e quindi anche i risultati di Europa league che ci allieteranno quest’oggi: considerato i ben 6 anticipi dei giorni scorsi, ecco che il programma risulta appena risicato, ma di poco, perchè comunque si segnalano ben 30 partite. Il primo fischio d’inizio lo udiremo quindi alle ore 18,00 tra le mura del Helsinki Stadium per il match tra HJK e Riga: di fila però avranno luogo anche gli incontri Dinamo Tbilisi-Feyenoord (ore 18,30) e Spartak Mosca-Thun (ore 18,45). Primo momento clou per il programma odierno sarà alle ore 19,00 quando avranno luogo ben 10 incontri: tra questo spicca senza dubbio la sfida Shaktyor Torino, che vede i granata favoriti, considerando l’agile 5-0 trovato nel match di andata per il terzo turno preliminare. Proseguendo ricordiamo che alle ore 189,30 sarà la volta delle sfide Tns-Ludogorest, Trabzonspor-Sparta Praga e H Beer Sheva-Norrkoping: alle ore 20.00 avranno invece inizio solo tre incontri tra cui Aek-Craiova. Si dovrà attendere poi le ore 20,30 per vedere in campo l’Eintracht Francoforte contro il Vaduz e il Psv, padrone di casa contro l’Haugensund. Da programma poi saranno altri 4 incontri che si accenderanno alle ore 20,45: l’ultimo fischio d’inizio sarà per le ore 21,00 con il match Espanyol-Lucerna, atteso al Cornellà El Prat.



