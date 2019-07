Risultati Europa League/ Diretta gol live ritorno 1° turno preliminare (18 luglio)

Oggi giovedì 18 luglio si completerà il quadro dei risultati Europa League per quanto riguarda il primo turno preliminare. Naturalmente i mesi estivi sono ricchi di partite dei vari turni preliminari, in questi giorni si scende in campo già per le primissime fasi della Europa League 2019-2020. Ricordiamo che i preliminari riguarderanno più avanti anche il Torino, che prende il posto del Milan escluso dalle Coppe europee in questa stagione e dovrà affrontare la vincente di Kukesi Debrecen, mentre Roma e Lazio (in quanto vincitrice della Coppa Italia) entreranno in scena solo nella fase a gironi. Le partite di oggi dunque aprono il ritorno del primo turno preliminare di Europa League e saranno addirittura 43, una raffica di emozioni da ogni parte del Vecchio Continente, anche se ad essere onesti saranno poche le squadre di un certo spessore. Si comincerà già alle ore 14.00 italiane in Kazakistan, con la sfida fra i padroni di casa del Tobol e i lussemburghesi del Jeunesse Esch, qui di seguito ecco l’elenco di tutte le partite che ci daranno i risultati Europa League per completare il primo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 1° TURNO PRELIMINARE (RITORNO)

14:00 Tobol (Kaz)-Jeunesse Esch (Lux)

16:30 K. Almaty (Kaz)-Siroki Brijeg (Bih)

16:30 Makedonija GP (Mkd)-Alashkert (Arm)

17:00 Teuta (Alb)-Ventspils (Lat)

17:30 Inter Turku (Fin)-Brondby (Den)

18:00 Levadia (Est)-Stjarnan (Ice)

18:00 RFS (Lat)-O. Ljubljana (Slo)

18:00 Rovaniemi (Fin)-Aberdeen (Sco)

18:00 Univ. Craiova (Rou)-Sabail (Aze)

18:30 Dinamo Minsk (Blr)-FK Liepaja (Lat)

18:30 Levski (Bul)-Ruzomberok (Svk)

19:00 Apollon (Cyp)-Kauno Zalgiris (Ltu)

19:00 Cracovia (Pol)-Dun. Streda (Svk)

19:00 Haugesund (Nor)-Cliftonville (Nir)

19:00 Milsami (Mda)-Steaua Bucarest (Rou)

19:00 Neftci Baku (Aze)-Speranta Nisporeni (Mda)

19:00 Petrocub (Mda)-AEK Larnaca (Cyp)

19:00 Torpedo Kutaisi (Geo)-Ordabasy (Kaz)

19:00 Vaduz (Lie)-Breidablik (Ice)

19:00 Zalgiris (Ltu)-Honved (Hun)

19:00 Zrinjski (Bih)-Akademija Pandev (Mkd)

19:30 H. Beer Sheva (Isr)-Laci (Alb)

19:30 Niedercorn (Lux)-Cork City (Irl)

19:30 UE Engordany (And)-Dinamo Tbilisi (Geo)

20:00 B36 Torshavn (Fai)-Crusaders (Nir)

20:00 Hajduk Spalato (Cro)-Gzira (Mlt)

20:00 Hibernians (Mlt)-Soligorsk (Blr)

20:00 Kukesi (Alb)-Debrecen (Hun)

20:00 MOL Fehervar (Hun)-Zeta (Mne)

20:00 Mura (Slo)-Maccabi Haifa (Isr)

20:00 Norrkoping (Swe)-St. Patricks (Irl)

20:30 Shkupi (Mkd)-Pyunik (Arm)

20:30 Vitebsk (Blr)-KuPS (Fin)

20:45 Ballymena (Nir)-Malmo FF (Swe)

20:45 Buducnost (Mne)-Narva (Est)

20:45 Domzale (Slo)-Balzan (Mlt)

20:45 Kilmarnock (Sco)-Connah’s Q. (Wal)

20:45 Radnicki Nis (Srb)-Flora (Est)

20:45 Rangers (Sco)-St Josephs (Gib)

20:45 Trnava (Svk)-Radnik Bijeljina (Bih)

21:00 KR Reykjavik (Ice)-Molde (Nor)

21:00 Legia (Pol)-Europa FC (Gib)

21:00 Shamrock Rovers (Irl)-Brann (Nor)

