Risultati Europa League/ Diretta gol live, ritorno 3° turno preliminare (14 agosto)

Oggi mercoledì 14 agosto scopriremo altri tre risultati Europa League per il ritorno del terzo turno preliminare: continuano le partite in questa lunga estate del calcio europeo, si scende ancora una volta in campo per le prime fasi della Europa League 2019-2020 e in particolare per questo ritorno del terzo turno spalmato su ben tre giorni. Ricordiamo che i preliminari riguardano anche il Torino, che ha preso il posto del Milan escluso dalle Coppe europee in questa stagione e giocherà domani contro i bielorussi del Soligorsk, partita che dovrebbe essere una formalità dopo il 5-0 granata dell’andata. Tornando ad oggi, siamo come già accennato al ritorno del terzo turno preliminare e saranno tre le partite in programma nelle prossime ore, tutte alle ore 18.00 italiane: si tratterà di Atromitos-Legia Varsavia, Vitoria Guimaraes-Ventspils e Saburtalo Tbilisi-Ararat Armenia.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Europa League per queste tre partite di ritorno del terzo turno preliminare, nel frattempo può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi. Già nei preliminari le partite di Europa League in linea di massima saranno al giovedì, come poi avverrà nel tabellone principale, però delle variazioni sono possibili con un calendario così ricco di incontri sparsi in tutto il Vecchio Continente – lo vediamo bene questa settimana, con i tre anticipi di ieri e altri tre oggi. Dopo gli incroci del primo e del secondo turno si prosegue senza interruzioni, perché i turni preliminari sono in totale ben quattro e tutti con partite di andata e ritorno. Dunque completato il terzo turno, per il quale dunque si giocherà anche a Ferragosto, per l’ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, ecco che le partite saranno in programma il 22 agosto per l’andata e il 29 agosto per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Europa League 2019-2020 sarà completo e il 30 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 3° TURNO PRELIMINARE (RITORNO)

Ore 18.00

Atromitos-Legia Varsavia

Vitoria Guimaraes-Ventspils

Saburtalo Tbilisi-Ararat Armenia



© RIPRODUZIONE RISERVATA