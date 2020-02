Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata 16mi con Inter e Roma

Finalmente tornano i risultati di Europa League: dopo la sosta invernale si riparte, e come di consueto, l’andata dei sedicesimi (in programma giovedì 20 febbraio) apre un periodo di fuoco che durerà un mese, perchè rispetto alla Champions League si disputa un turno in più e bisognerà arrivare agli ottavi alla stessa altezza di calendario. Dunque, possiamo subito andare a dire quali siano le partite che come sempre verranno divise in due fasce orarie: alle ore 18:55 una prima tornata, alle ore 21:00 la seconda. Le squadre italiane sono rimaste due, ma con una novità: non vedremo più la Lazio che è stata eliminata al girone, il suo posto lo ha preso l’Inter che, retrocessa dalla Champions League, va ad affiancare la Roma. Vedremo dunque quello che succederà nei risultati di Europa League, nel frattempo possiamo cominciare a presentare alcuni dei temi principali che sono legati a queste partite.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE ITALIANE

Dunque nei risultati di Europa League sono presenti due squadre italiane: la Roma ha faticato, ma alla fine ha superato il suo girone dovendosi comunque accontentare del secondo posto, adesso trova come avversaria un Gent che si è qualificata a braccetto con il Wolfsburg ed è sicuramente inferiore ai giallorossi, che pure devono essere in grado di riprendere la marcia che si è interrotta con le tre sconfitte consecutive in campionato, aprendo il momento più difficile nella gestione di Paulo Fonseca. Battuta in rimonta dalla Lazio e scivolata al terzo posto in Serie A, l’Inter per il secondo anno consecutivo si ritrova in Europa League non essendo riuscita a superare il girone di Champions: una delusione incredibile anche per Antonio Conte, che adesso ha i mezzi per vincere questa competizione anche se c’è la sensazione diffusa che campionato e Coppa Italia rappresentino al momento qualcosa in più. Sia come sia, i nerazzurri vanno a giocare sul campo del Ludogorets: i bulgari negli anni scorsi hanno dimostrato di poter fare strada e sono una mina vagante non indifferente, ma anche in questo caso possiamo dire senza timore di smentite che l’Inter sia favorita per la qualificazione agli ottavi di Europa League, dovendolo chiaramente dimostrare sul campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA SEDICESIMI

ore 18:55 Shakhtar Benfica

ore 18:55 Eintracht Salisburgo

ore 18:55 Ludogorets Inter

ore 18:55 Bruges Manchester United

ore 18:55 Cluj Siviglia

ore 18:55 Copenaghen Celtic

ore 18:55 Getafe Ajax

ore 18:55 Sporting Lisbona Basaksehir

ore 21:00 Rangers Braga

ore 21:00 Roma Gent

ore 21:00 Wolfsburg Malmoe

ore 21:00 Az Alkmaar Lask

ore 21:00 Olympiacos Arsenal

ore 21:00 Apoel Basilea

ore 21:00 Bayer Leverkusen Porto

ore 21:00 Wolverhampton Espanyol



