Risultati Europa League/ Diretta gol live score degli ottavi (oggi 5 agosto)

I risultati Europa League torneranno protagonisti oggi, mercoledì 5 agosto 2020, dopo una sosta forzata di quasi cinque mesi: ci eravamo lasciati giovedì 12 marzo con le partite d’andata degli ottavi di finale, o per essere più precisi con sei delle otto partite d’andata, perché Inter Getafe e Roma Siviglia furono cancellate a causa della situazione che in Italia era già grave per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus. Nel giro di una settimana la situazione sarebbe precipitata anche nel resto d’Europa, così le partite di ritorno furono rinviate a data da destinarsi, successivamente fissata dalla Uefa appunto ad agosto. Tra oggi e domeni si completano dunque gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2019-2020: oggi tre ritorni più Inter Getafe in gara secca, domani gli altri tre ritorni e naturalmente Roma Siviglia. Andiamo allora a presentare il quadro completo del programma per quanto riguarda i risultati Europa League attesi già oggi, 5 agosto: alle ore 18.55 si giocano Copenaghen Basaksehir e Shakhtar Wolfsburg, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Manchester United Lask e Inter Getafe.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Presentando dunque i risultati Europa League per quanto riguarda le partite di oggi, possiamo ricordare che cosa era successo negli incontri d’andata delle tre sfide che oggi faranno “compagnia” al match secco fra Inter e Getafe. Il Manchester United aveva chiuso la pratica Lask vincendo in Austria con un eloquente 0-5 esterno firmato dalle reti di Ighalo al 28′ James al 58′, Mata al minuto 82 ed infine altre due reti nel recupero, ad opera di Greenwood al 92′ e di Pereira al 93′. Vittoria esterna anche per lo Shakhtar Donetsk, che si era imposto a Wolfsburg per 1-2 grazie ai gol di Junior Moraes al 17′ e di Marcos Antonio al 73′, mentre per i tedeschi c’era stato il provvisorio pareggio di Brooks al minuto 48. Infine, il Basaksehir aveva vinto per 1-0 a Istanbul contro gli ospiti danesi del Copenaghen grazie al gol segnato da Visca su calcio di rigore al 43′ minuto del secondo tempo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, OTTAVI

Ore 18.55

Copenaghen Basaksehir (andata 0-1)

Shakhtar Wolfsburg (2-1)

Ore 21.00

Manchester United Lask (5-0)

Inter Getafe (gara secca)



