Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite di andata degli ottavi

I riflettori tornano ad accedersi sulla seconda manifestazione Uefa: oggi giovedì 12 marzo infatti otterremo i primi risultati dell’Europa League per il programma degli ottavi di finale e siamo certo davvero impazienti di dare la parola al campo. Dopo infatti il sorteggio occorso lo scorso 28 febbraio a Nyon, ecco che sono stati decisi gli incroci per questo delicato turno della seconda manifestazione Uefa, anche se sarà un giovedì di Europa League pesantemente condizionato dall’emergenza Coronavirus, che ha portato al rinvio a data da destinarsi di Inter Getafe e Siviglia Roma, di conseguenza questa sera non scenderà in campo alcuna squadra italiana. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia in questi giorni, unici momenti in cui potremo assistere a grandi match.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH OGGI IN PROGRAMMA

Andiamo dunque senza altri indugi a controllare che match e dunque che risultati, per l’Europa League, otterremo oggi, giovedì 12 marzo, chiaramente per il turno di andata degli ottavi di finale con la dolorosa assenza delle squadre italiane. Come già occorso fino ad ora saranno due le fasce orarie per tuti gli incontri e la prima sarà alle ore 18.55 quando avranno inizio le sfide Basaksehir-Copenaghen, Eintracht-Basilea e pure Lask-Manchester United; teoricamente in questa fascia avremmo avuto anche Siviglia-Roma, se la partita al Sanchez Pizjuan si fosse potuta disputata almeno a porte chiuse. Dovremo quindi attendere le ore 21.00 per assistere alle ultime tre partite messe in calendario e dunque Olympiacos-Wolves, Rangers-Bayer Leverkusen e Wolfsburg-Shakhtar, mentre purtroppo sarà una prima serata priva di Inter-Getafe, perché stavolta a San Siro non basteranno nemmeno le porte chiuse, come era già capitato solo pochi giorni fa in occasione della sfida tra i nerazzurri e il Ludogorets, davanti allo stop dei voli dalla Spagna.

