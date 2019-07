Risultati Europa league/ Diretta gol live score delle partite (andata 1^ turno)

Il secondo torneo per club del continente torna in scena oggi giovedi 11 luglio quando attenderemo gli ultimi risultati di Europa league per il turno di andata del primo turno preliminare. Ecco quindi che dopo i piccoli anticipi a cui abbiamo assistito martedi e mercoledi, la seconda coppa europea sarà assoluta protagonista oggi, con un programma di gare davvero ricchissimo. Di fatto oggi i riflettori si accenderanno su ben 42 campi ed è se è vero che non vi sono ancora le big della manifestazione, dal Chelsea campione in carica fino alle italiane: in ogni caso lo spettacolo oggi non mancherà. Programma dei risultati di Europa league alla mano ecco il primo fischio d’inizio è già atteso per le ore 15,30 italiane, quando avrà inizio a Gyumri City la sfida tra gli armeni di Pyunik e i macedoni del Shkupi. Di seguito assisteremo a diversi match del pomeriggio come la sfida Ventspils-Teuta delle ore 16,45 e l’incontro Aek Larnaca-Petroclub delle ore 17,30. Alle ore 18.00 saranno poi tre gli incontri che prenderanno il via e alle 18,30 dobbiamo senz’altro segnalare il match tra Balzan e Domzale. Alle ore 19.00 poi avranno inizio parecchi incontri, ben 14: di fila poi alle ore 20,30 riflettori puntati a Mestesky per il match tra Dunajska Streda e Cracovia. Da ricordare che l’ultimo fischio d’inizio avverrà alle ore 22,00 secondo il fuso orario italiano, per le partite Stjarnan-Levadia e Breidablik-Vaduz.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

In attesa che dai 42 campi impegnati oggi ci arrivino i primi verdetti e risultati per l’Europa league, ancora impegnata nel turno di andata del primo turno di qualificazione, è cosa buona dare un occhio anche al quadro generale della competizione. Come è noto infatti, terminato questo turno di andata, a stretto giro di disputeranno anche le partite di ritorno e per la precisione nelle date del 16- 17 e 18 luglio. Da qui poi si accenderà il secondo turno di qualificazione che come è noto sarà diviso in due tabelloni, uno riservato ai campioni e uno alle piazzate. Nella prima parte vedremo alcune nobili decadute dal torneo preliminare in della Champions league , mentre nella seconda, decisamente più nutrita, troveremo le vincenti del primo turno più alcune squadre che hanno avuto accesso diretto alla competizione in questa fase come il Torino, che ha quindi preso il posto del Milan, escluso dalle coppe in questa stagione 2019-2020. Il meccanismo appare un poco complicato ma andando avanti con la manifestazione sarà tutto più semplice. Non ci resta che dare la parola al campo per scoprire i risultati di Europa league di quest’oggi!

