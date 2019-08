Risultati Europa league/ Diretta gol live score delle partite di ritorno (3^ turno)

Oggi martedi 13 agosto tornano di scena i risultati di Europa league: la seconda coppa europea infatti è di nuovo protagonista anche in questa settimana, che pure ci riserverà anche la finale di Supercoppa Uefa, per completare il tabellone del terzo turno. Da programma infatti in questa settimana e quindi già oggi, domani e dopo domani si svolgeranno le partite per il turno di ritorno della terza fase preliminare del tabellone. Da qui saranno poi play off (il cui sorteggio è già stato fissato) e poi soprattutto la fase a gironi. Vi è quindi grande attesa per tale fase dell’Europa league: qua infatti faranno il loro ingresso anche gli altri club italiani, con la speranza che pure il Torino (che pure ha ben fatto all’andata del terzo turno preliminare settimana scorsa) possa unirvisi. L’attesa di tali appuntamenti però non sarà noiosa e già le partite previste oggi di certo ci regaleranno tanto spettacolo: andiamo quindi a vedere i match e i risultati di Europa league della serata odierna.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere quali sono gli incontri di oggi, consapevoli che il tabellone dei risultati di Europa league per il ritorno del terzo turno preliminare si completerà solo in settimana. Ecco quindi che il primo fischio d’inizio oggi, martedi 13 agosto 2019 lo udiremo solo alle ore 18,00, secondo il fuso orario italiano: a quell’ora a Tallin infatti avrà inizio la sfida Kajlu-Dudelange. Il momento clou della giornata odierna però si vivrà solo in prima serata: già alle ore 20,45 a Windsor park di Belfast infatti avrà inizio la partita Linfield-Sutjeska. Ultimo incontro della giornata previsto poco dopo, solo alle ore 21,00 tra le mura del Tallaght Stadium di Dublino: qui saranno in campo Dundalk e Slovan Bratislava, con i padroni di casa che devono recuperare il KO della vigilia.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 18:00 Kalju-Dudelange

Ore 20:45 Linfield-Sutjeska

Ore 21:00 Dundalk-Slovan Bratislava



