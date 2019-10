Risultati Europa league/ Diretta gol live score e classifiche gironi (2^ giornata)

Ecco che oggi giovedì 3 ottobre, l’Europa league torna sotto ai riflettori e certo siamo impazienti di dare spazio ai risultati della seconda coppa per club che otterremo questa sera. Stiamo ormai entrando nel video della fase a gironi: dopo un esordio che stato più o meno felice, ecco che si fa dunque sul serio in tutti gli otto gruppi in cui è articolato questa particolare fase della manifestazione. Protagonisti poi di rilievo per i risultati di Europa league che otterremo oggi vi sono certo i due club italiani iscritti e quindi Lazio e Roma. I biancocelesti di Inzaghi sono poi davvero impazienti di tornare a mettersi alla prova dopo il brutto incontro con il Cluj nella prima giornata: stasera la Lazio e la vedrà però con il Rennes, formazione francese che non sta affrontando un grande momento. Sono poi altrettanto attesi i giallorossi di Fonseca, alla loro prima trasferta europea: la Roma dopo l’ottima partenza contro i turchi del Basaksehir se la vedranno oggi con gli Austriaci del Wolfsberg, club che non deve essere sottovalutato visto che solo pochi giorni fa ha punito per 4-0 il Borussia Monchengladbach.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH DI OGGI

In attesa quindi di dare spazio al campo per i risultati di Europa league di questa sera e di vedere in campo anche le uniche due formazioni italiane protagoniste, vediamo nel dettaglio che cosa ci proporrà il calendario ufficiale. Va subito detto che il primo fischio d’inizio di questo secondo turno lo udiremo ben presto: già alle ore 16,50 è infatti previsto il via della sfida Astana-Partizan. Si dovrà attenere però solo le ore 18,55 perchè si faccia sul serio: a quell’ora infatti è atteso il via di ben 11 incontri, tra cui spiccano Alkmaar-Manchester United, Wolfsberg-Roma e di Cska Mosca-Espanyol. Sarà quindi solo alle ore 21.00 che avranno luogo gli ultimi incontri previsti oggi, per la precisione ben 12: attenderemo quindi in prima serata le sfide Lazio-Rennes, Siviglia-Apoel e Arsenal-St Liege.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

GIRONE A

Ore 21,00 Siviglia-Apoel

Ore 21,00 Dudelange-Qarabag

CLASSIFICA: Siviglia Dudelange 3, Apoel Qarabag 0

GIRONE B

Ore 21,00 Malmo-Copenaghen

Ore 21,00 Lugano-Dinamo Kiev

CLASSIFICA: Copenaghen Dinamo Kiev 3, Malmo Lugano 0

GIRONE C

Ore 21,00 Trabzonspor-Basilea

Ore 21,00 Krasnodar-Getafe

CLASSIFICA: Basilea Getafe 3, Trabzonspor Krasnodar 0

GIRONE D

Ore 21,00 Sporting-Lask

Ore 21,00 Rosenborg-Psv

CLASSIFICA: Lask Psv 3, Rosenborg Sporting 0

GIRONE E

Ore 21,00 Celtic-Cluj

Ore 21,00 Lazio-Rennes

CLASSIFICA: Cluij 3, Renes Celtic 1, Lazio 0

GIRONE F

Ore 21,00 Arsenal-Standard Liegi

Ore 21,00 Vitoria Sc-Eintracht Francoforte

CLASSIFICA: Arsenal St Liege 3, Vitoria SC Eintracht F 0

GIRONE G

Ore 18,55 Young Boys-Rangers

Ore 18,55 Feyenoord-Porto

CLASSIFICA: Porto Rangers 3, Feyenoord Young Boys 0

GIRONE H

Ore 18,55 Cska Mosca-Espanyol

Ore 18,55 Ferecvaros-Ludogorets

CLASSIFICA: Ludogorets 3, Espanyol Ferecvaros 1, Cska Mosca 0

GIRONE I

Ore 18,55 St Etienne-Wolfsburg

Ore 18,55 Olexandriya-Gent

CLASSIFICA: Wolfsburg Gent 3, St Etienne Oleksandrya 0

GIRONE J

Ore 18,55 Basaksehir-Borussia Monchengladbach

Ore 18,55 Wolfsberg-Roma

CLASSIFICA: Wolfsberg Roma 3, B Monchengladbach Basaksehir 0

GIRONE K

Ore 18,55 Besiktas-Wolverhampton

Ore 18,55 Braga-Slovan Bratislava

CLASSIFICA: Slovan Bratislava Braga 3, Wolverhampton Besiktas 0

GIRONE L

Ore 16,50 Astana-Partizan

Ore 18,55 Alkmaar-Manchester United

CLASSIFICA: Manchester United 3, Alkmaar Partizan 1, Astana 0





