Risultati Europa League/ Diretta gol live score: in campo per i play off (1 ottobre)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ULTIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE!

Sono riflettori puntati sui risultati dell’Europa League, anche oggi, giovedì 1 ottobre 2020: questo pomeriggio e sera infatti saranno in campo tutti i protagonisti dell’ultima fase del tabellone preliminare della seconda manifestazione per club del continente, ovvero i play off. Dopo tre entusiasmanti turni di qualificazione ancora una gara secca per determinare chi troverà l’accesso alla tanto attesa fase a gironi della manifestazione UEFA, la seconda del continente:dove pure entreranno in gioco tutte le big d’Europa, in primis anche i club italiani come Roma e Napoli, che prenderanno parte al sorteggio di domani pomeriggio. Ma non occorre correre così avanti: prima di sognare le urne di Nyon occorre superare un ultimo ostacolo, quello dei play off, che ci terranno compagnia proprio quest’oggi. E che pure vedrà match di primo livello e grandi protagonisti, come ad esempio il Milan di Stefano Pioli, che sta vivendo davvero un avvio di stagione entusiasmante, tra ottimi risultati in campo e grandi colpi di mercato.

DIRETTA RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SFIDE DI OGGI

Come abbiamo detto, saranno ancora incontri di grande prestigio anche per questa fase dei playoff dell’Europa League, i cui risultati ci faranno oggi compagnia. Tanto spettacolo dunque e soprattutto tanti incontri: ne contiamo a calendario ben 21 e il primo fischio d’inizio oggi, giovedì 1 ottobre 2020 sarà previsto alle ore 17.30 con l’incontro tra CFR Cluj e i finlandesi del Kups. A seguire ecco che sarà alle 19.00 una fascia ricca di partite: qui senza dubbio spiccano gli incontri tra Dinamo Zagabria e Flora, come anche Malmo-Granada. Controllando il calendario, vediamo poi che sarà il match tra H. Beer Sheva-Plzen a tenerci compagnia alle ore 19.30, mentre dalle 20.00 sarà il via ufficiale per gli incontri Sarajevo-Celtic e Copenaghen-Rijeka, solo per citarne alcuni. Il gran finale sarà subito a seguire: alle 20.30 saranno impegnate le due squadre svizzere Young Boys e Basilea, rispettivamente contro Tirana e CSKA Sofia, mentre sarà solo alle ore 21.00 che assisteremo alle sfide Tottenham-M.Haifa, Sporting-Lask e soprattutto al big match tra Rio Ave e Milan, dove i rossoneri di Pioli (che già hanno brillato contro il Bodo/Glimt) sono chiamati a dare nuovo spettacolo in campo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 17:30 CFR Cluj-KuPS

Ore 19:00 Ararat-Armenia-Stella Rossa

Ore 19:00 Charleroi-Lech

Ore 19:00 Din. Zagabria-Flora

Ore 19:00 Liberec-APOEL

Ore 19:00 Malmo FF-Granada

Ore 19:00 Rosenborg-PSV

Ore 19:30 H. Beer Sheva-Plzen

Ore 20:00 Dynamo Brest-Ludogorets

Ore 20:00 FC Copenhagen-Rijeka

Ore 20:00 Legia-Qarabag

Ore 20:00 Sarajevo-Celtic

Ore 20:00 St. Liege-MOL Fehervar

Ore 20:30 Basilea-CSKA Sofia

Ore 20:30 Dundalk-Klaksvik

Ore 20:30 Young Boys-Tirana

Ore 20:45 AEK-Wolfsburg

Ore 20:45 Rangers-Galatasaray

Ore 21:00 Rio Ave-Milan

Ore 21:00 Sporting-LASK

Ore 21:00 Tottenham-M. Haifa



© RIPRODUZIONE RISERVATA