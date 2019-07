Risultati Europei Under 19, 2019/ Classifica e diretta gol live gruppo A (17 luglio)

Per i risultati degli Europei Under 19 2019 prendiamo in esame le partite che si giocano mercoledì 17 luglio: si tratta delle due partite del gruppo A per la seconda giornata, il che significa che torna in campo anche l’Italia che, contro l’Armenia, ha un disperato bisogno di una vittoria per rimanere in corsa per una semifinale che si è comunque fatta decisamente lontana. Armenia-Italia si gioca alle ore 19:00 presso lo stadio Repubblicano Vazgen Sarsgyan di Yerevan, mentre l’altra partita del gruppo A sarà Portogallo-Spagna che, al Banants Stadium sempre nella capitale, sarà in programma alle ore 16:45. Se non altro dunque gli azzurrini potranno scendere in campo conoscendo il risultato delle due principali avversarie, ma ovviamente questo non basterà per semplificare le cose. Non resta che vedere quello che succederà nei risultati degli Europei Under 19 2019, e se la nostra rappresentativa riuscirà a migliorare la sua posizione.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: GIOCA L’ITALIA

Dunque analizzando i risultati degli Europei Under 19 2019, per le partite di mercoledì, notiamo come la qualificazione dell’Italia alla semifinale sia appesa a un filo: la netta sconfitta incassata domenica contro il Portogallo (0-3) rende necessario battere l’Armenia per continuare a sperare. Il gruppo di Carmine Nunziata infatti sarebbe sostanzialmente fuori dai giochi in caso di pareggio, ufficialmente eliminata con una sconfitta (a meno di un miracolo) mentre con la vittoria si rimetterebbe quasi del tutto in corsa, anche se poi nell’ultima giornata dovrebbe battere la Spagna o sperare nei padroni di casa. L’altra partita del gruppo A è un big match tra due nazionali che hanno pienamente convinto all’esordio: in questo momento il derby della penisola iberica rappresenta uno spareggio per il primo posto, e anche il numero di gol realizzati e subiti potrebbe influire. Vedremo dunque quale sarà il responso del campo, sperando che l’Italia possa avere ancora voce in capitolo nel torneo.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019, GRUPPO A

ore 16:45 Portogallo-Spagna

ore 19:00 Armenia-Italia

CLASSIFICA: Spagna 3, Portogallo 3, Armenia 0, Italia 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA