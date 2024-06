Risultati Prato Elezioni Comunali 2024/ Ilaria Bugetti sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti in Consiglio

ILARIA BUGETTI SINDACO DI PRATO: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Prato ha il primo sindaco donna nella sua storia amministrativa: Ilaria Bugetti ha, infatti, vinto le Elezioni Comunali 2024, evitando il ballottaggio. La candidata del centrosinistra ha raccolto 42.947 voti, il 52,22% dei consensi, contro il 41,37% ottenuto dal candidato di centrodestra Gianni Cenni. L’ex consigliera del Pd, quindi, ha distanziato il primo dei rivali di ben dieci punti percentuali, ottenendo un risultato importante anche perché è stata protagonista di un esperimento politico: la sua coalizione è una forma particolare di campo largo, perché oltre ai dem c’erano due liste civiche e l’alleanza con M5s e Alleanza Verdi Sinistra, quindi Prato era la città italiana più grande in cui questa alleanza si è messa alla prova (e vedremo come ciò si tramuterà in eletti).

L’altro candidato Mario Daneri – sostenuto da Azione, Libdem e Socialisti – si è fermato al 2,35%, quindi non entra in Consiglio comunale, come Jonathan Targetti, che invece ha totalizzato il 2,32%. Ancor peggio hanno fatto alle Elezioni Comunali 2024 di Prato gli altri due candidati Fulvio Castellani del Pci e Paola Battaglieri di Rifondazione Comunista, che non sono neppure arrivati all’1%. Il traino della coalizione di Ilaria Bugetti è il Pd, che a queste amministrative ha fatto anche meglio delle Europee, ottenendo il 33,53% contro il 32,4%.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI PRATO: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

Tenendo conto dei risultati, anche a livello di preferenze, delle Elezioni Comunali 2024 a Prato, scopriamo come si traducono in seggi eletti e consiglieri comunali. Il Pd ottiene 15 posti nel Consiglio comunale, 2 la lista La forza del noi, uno a testa per Questa è Prato, M5s e Alleanza Verdi Sinistra. Sono 11 i posti che vanno a coloro che compongono l’opposizione, oltre a Gianni Cenni: 5 a Fratelli d’Italia, 4 alla lista Gianni Cenni sindaco, uno ciascuno a Forza Italia e Lega. Di seguito vi riportiamo i nomi dei consiglieri eletti nei seggi con liste e partiti coinvolti nelle Elezioni Comunali Prato 2024, tenendo conto che potrebbero esserci però rinunce e subentri nelle prossime settimane.

Eletti Consiglieri Prato, Maggioranza con Ilaria Bugetti sindaco

– Pd (33,53%) 15 seggi: Benedetta Squittieri, Maria Logli, Marco Sapia, Lorenzo Tinagli, Gabriele Alberti, Edoardo Carli, Simone Mangani, Aksel Fazio, Francesca Faggi, Martina Guerrini, Matilde Rosati, Martina Cacciato, Gianluca Coppini, Francesco Bellandi. C’è un pari merito tra Dario Bacci e Monia Faltoni, ma come riportato da La Nazione, ma saranno entrambi in consiglio perché uno dei 14 precedenti farà l’assessore.

– La forza del noi (5,66%) 2 seggi: Rosanna Sciumbata e Sandra Mugnaioni.

– Questa è Prato (4,46%) 1 seggio: Enrico Romei.

– M5s (3,90%) 1 seggio: Chiara Bartalini.

– Alleanza Verdi Sinistra (3,89%) 1 seggio: Lorenzo Chiani.

Eletti consiglieri Prato, Opposizione con Gianni Cenni consigliere eletto

– Fratelli d’Italia (17,79%) 5 seggi: Claudio Belgiorno, Tommaso Cocci, Eleonora Cioni, Cosimo Zecchi, Rocco Rizzo.

– Gianni Cenni Sindaco (14,08%) 4 seggi: Leonardo Soldi, Rossella Risaliti, Fabio Piccioli, Lorenzo Frasconi.

– Forza Italia (4,04%) 1 seggio: Rita Pieri.

– Lega (2,97%) 1 seggio: Claudiu Stanasel.











