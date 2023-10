RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Al Dall’Ara per stupire! Diretta gol live score (9^ giornata 22 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: PER UN POSTO AL SOLE

Bologna Frosinone non potrà magari essere definito come un big-match, ma sicuramente merita un approfondimento per i risultati di Serie A attesi oggi nella nona giornata. Il Bologna infatti finora si è confermato come una bella realtà del calcio italiano sotto la guida di Thiago Motta, vanta 11 punti in classifica che sono frutto di due vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, significativo soprattutto il fatto che abbiano già bloccato sul segno X tre big quali Juventus, Napoli e Inter.

Per sognare in grande serve “solo” qualche vittoria in più, oggi potrebbe essere un’occasione stuzzicante per i rossoblù, anche se in realtà non sarà facile per il Bologna contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che fino a questo momento si merita senza ombra di dubbio il “titolo” di rivelazione della Serie A 2023-2024, con ben 12 punti in classifica che sono frutto per i ciociari di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Un’impresa a Bologna sarebbe un altro passo avanti verso la salvezza e autorizzerebbe forse a cullare anche qualche ambizione ancora più intrigante… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON ROMA MONZA!

I risultati Serie A saranno naturalmente grandi protagonisti anche oggi, domenica 22 ottobre 2023, perché nelle prossime ore la nona giornata del massimo campionato ci proporrà ben cinque partite, che renderanno ben più completa la classifica di Serie A, sebbene naturalmente si debba tenere conto che poi mancheranno ancora i due posticipi del lunedì per completare questo turno che sancisce la ripartenza della Serie A dopo la seconda sosta per le Nazionali e che è cominciato ieri con i tradizionali tre anticipi del sabato.

Premesso tutto questo, dobbiamo naturalmente andare a scoprire adesso il calendario di queste cinque partite che ci regaleranno i risultati Serie A della nona giornata in questa domenica: si comincerà come al solito con il lunch match, che alle ore 12.30 sarà Roma Monza; alle ore 15.00 appuntamento in contemporanea con Bologna Frosinone e Salernitana Cagliari; il primo posticipo sarà alle ore 18.00 Atalanta Genoa, infine il gran finale sarà naturalmente con il big-match delle ore 20.45, cioè Milan Juventus.

RISULTATI SERIE A: LA SUPER SFIDA

Abbiamo dunque già capito che i riflettori dei risultati Serie A oggi saranno puntati soprattutto su Milan Juventus, il big-match di prima serata allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Evidentemente si tratta di un incontro di immenso fascino e tradizione, ma anche di interesse notevolissimo per la classifica del campionato di Serie A in corso. Il Milan di Stefano Pioli ci arriva da capolista dopo il successo assai sofferto ma altrettanto prezioso sul campo del Genoa, il cammino naturalmente è ancora lunghissimo ma una vittoria contro la Juventus potrebbe essere una spinta notevole per i rossoneri, anche dal punto di vista psicologico come risposta in un big-match dopo il ko nel derby.

La Juventus di Massimiliano Allegri invece prima della sosta ha vinto il derby della Mole contro il Torino, ha avuto qualche alto e basso in più ma è comunque terza in classifica e naturalmente in agguato, vicende extra-campo dei suoi giocatori permettendo, perché fra doping e calcioscommesse i bianconeri non si sono fatti mancare nulla in queste settimane. Un colpaccio al Meazza sarebbe un segnale fortissimo, che riporterebbe la Vecchia Signora a -1 dal Diavolo in una stagione nella quale alla lunga in campionato l’assenza dalle Coppe dovrebbe dare una mano proprio alla Juventus.

RISULTATI SERIE A, 9^ GIORNATA

ore 12.30 Roma Monza

ore 15.00 Bologna Frosinone

ore 15.00 Salernitana Cagliari

ore 18.00 Atalanta Genoa

ore 20.45 Milan Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 22

Milan 21

Juventus, Fiorentina, Napoli 17

Lazio, Atalanta 13

Monza, Frosinone, Lecce 12

Roma, Bologna 11

Sassuolo 10

Torino 9

Genoa, Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2











