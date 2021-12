Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 19^ giornata

RISULTATI SERIE A: INIZIA IL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 21 dicembre 2021, perché la diciannovesima giornata del massimo campionato si giocherà fra oggi e domani in turno infrasettimanale, perché poi ci sarà Natale e la Serie A 2021-2022 si fermerà dunque fino all’Epifania. Sarà dunque un turno molto affascinante, perché chiuderà sia il girone d’andata sia l’anno solare 2021, al termine di questa 19^ giornata avremo la classifica di Serie A definitiva per il girone d’andata.

Detto che l’Inter è già matematicamente certa del simbolico ma significativo titolo di campione d’inverno dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, andiamo a scoprire che cosa ci attenderà oggi per i risultati Serie A. Si comincerà alle ore 18.30 con Udinese Salernitana, mentre alle ore 20.45 si giocheranno Genoa Atalanta e Juventus Cagliari, infine ricordiamo che le rimanenti sette partite saranno tutte in programma domani.

RISULTATI SERIE A, LA VECCHIA SIGNORA

Presentando i risultati Serie A per gli anticipi di oggi, mettiamo in copertina la Juventus, che ha sicuramente un’occasione favorevole per chiudere bene il girone d’andata ospitando allo Stadium il Cagliari, che è reduce da due sconfitte consecutive per 4-0 e dunque sembra difficile che possa mettere in difficoltà una Juventus in ripresa e reduce dal successo per 0-2 a Bologna.

Di certo i bianconeri di Massimiliano Allegri non hanno un gioco scintillante, però hanno almeno ritrovato una notevole solidità e con soli 17 gol subiti sono la terza migliore difesa del campionato dietro a Napoli (13) e Inter (15). Questo non può bastare a compensare il deficit in attacco per quanto riguarda la lotta scudetto, ma sta riportando almeno la Juventus in piena lotta per il quarto posto e quindi per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo ma fondamentale da raggiungere, anche per esigenze economiche. Sprecare l’occasione del match casalingo contro il Cagliari sarebbe un delitto…

RISULTATI SERIE A: 19^ GIORNATA

Ore 18.30

Udinese Salernitana

Ore 20.45

Genoa Atalanta

Juventus Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Inter 43

Napoli, Milan 39

Atalanta 37

Roma, Fiorentina, Juventus 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Sassuolo, Bologna 24

Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 13

Genoa, Cagliari 10

Salernitana 8



